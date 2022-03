Ad

"Un comportement agressif"

"Le président et le directeur sportif du PSG ont montré un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Quand l'arbitre leur a demandé de s'en aller, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément mis un coup de pied dans le drapeau d'un arbitre assistant et l'a cassé", aurait écrit ce dernier dans son rapport, comme publié par Edu Pidal, journaliste de la Onda Cera, sur Twitter.

Du côté de la Cadena Ser, on explique qu'un membre du staff madrilène aurait même filmé la scène. Leonardo l'aurait alors approché pour qu'il supprime cette vidéo, avant que Nasser Al-Khelaïfi, lui, ne le menace de mort. Selon France Bleu Paris, le PSG "réfute totalement les coups et autres insultes que la presse madrilène évoque". "Un cameraman d'une télévision du Real n'arrêtait pas de les suivre et de filmer leurs faits et gestes, ils lui ont demandé sèchement d'arrêter", précise le journaliste Bruno Salomon, expliquant que cette altercation a ainsi provoqué un "mouvement devant la porte du vestiaire de l'arbitre".

