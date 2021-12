Ils ne sont plus que seize à pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles. Après une phase de phase de poules riche en émotions et en surprises, les seize meilleures équipes d'Europe ont rendez-vous pour ces huitièmes de finale. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions.

Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu le lundi 13 décembre 2021, à partir de 12h, depuis le siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Les possibilités seront nombreuses pour suivre le tirage au sort. beIN SPORTS 2, Canal+, RMC Sport 1 et La Chaîne L'Equipe devraient retransmettre l'événement. Le tirage sera également à suivre en direct sur le site officiel de l'UEFA.

Les matches aller se dérouleront les 15, 16, 22 et 23 février 2022. Les matches retour auront lieu les 8, 9, 15 et 16 mars 2022. Pour rappel, il s'agira de la première édition sans la règle du but à l'extérieur