Le timing est affreux". Matthieu ne comprend pas. Supporter depuis plus de vingt ans du PSG, il sait sans doute qu'une semaine pré PSG-OM n'est pas une semaine comme les autres. Surtout quand un match de Ligue des champions décisif vient s'intercaler, ce mardi face à Benfica (21h). Alors, forcément, c'est un peu interloqué qu'il a appris ". Matthieu ne comprend pas. Supporter depuis plus de vingt ans du PSG, il sait sans doute qu'une semaine pré PSG-OM n'est pas une semaine comme les autres. Surtout quand un match de Ligue des champions décisif vient s'intercaler, ce mardi face à Benfica (21h). Alors, forcément, c'est un peu interloqué qu'il a appris les envies de départ, dès janvier, de Kylian Mbappé, comme rapporté par de nombreux médias ce mardi.

Ad

Au Parc, l'onde de choc n'était pourtant pas si visible ce mardi. Comme si les supporters parisiens avaient appris à vivre avec l'hystérie médiatique autour du club. Comme s'ils étaient résignés aussi, face à tout cela. "C'est vrai que ça fait beaucoup, sourit Cédric. On a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut. En ce moment, il n'est pas forcément heureux. Mais, dans toutes les équipes, ça se passe comme ça. C'est juste qu'au PSG, c'est forcément plus médiatisé".

Ligue des champions Malgré le contexte pesant, Mbappé est bien titulaire face au Benfica IL Y A 16 MINUTES

Kylian Mbappé lors du match opposant le PSG à la Juventus, le 6 septembre 2022 Crédit: Getty Images

Cléments concernant ses demandes

"Je ne sais plus quoi dire, souffle quand même Benjamin, seize ans. Ça saoule un peu tous les supporters. Il aurait pu dire ça à la fin de la saison, il aurait pu attendre vu la semaine". "Trop de stars tue les stars, complète Matthieu. Et là, c'est un caprice de star pur et dur". Kylian Mbappé fait partie de cette caste désormais. Quitte à reproduire certains excès.

"Je suis mitigé sur son comportement, continue Matthieu. D'un côté, si on lui a promis des choses, je peux comprendre. Si mon employeur me fait des promesses et que rien ne se passe, je suis déçu aussi. Mais il faut aussi qu'il prenne en compte la réalité : il ne faut pas oublier d'où il vient, oublier le salaire qu'il touche et le métier qu'il fait. Ça joue sur ses performances. S'il veut devenir le plus grand joueur de l'histoire, ce sera via le collectif, pas en étant individuel".

"Mbappé n'a pas à prendre la grosse tête et à faire tout ça, il n'est pas président du club, complète Benjamin. Mais il faut aussi voir ce qu'on fait au-dessus. On lui fait des promesses, on ne respecte pas tout…" "C'est un ras-le-bol de la situation pour lui, résument Lilian et Baptiste. C'est un choix qui peut se comprendre vu son niveau et son talent".

Là on ne comprend plus

Dans la bouche de certains, aussi, la volonté de ne pas tout prendre pour argent comptant. "Je me méfie de ce que peuvent dire les journalistes, estime Guillaume, supporter depuis 1986. On a eu Neymar qui devait aller au Barça, on a eu Mbappé qui devait aller au Real, là ils veulent faire revenir Messi au Barça…".

Chez tous, en revanche, une croyance commune : le Bondynois saura répondre présent, malgré le contexte. "Je sais qu'il va répondre ce soir, qu'il va répondre contre Marseille, pronostique Cédric. Il peut parler tant qu'il veut en dehors du terrain, je n'ai pas de doutes qu'il soit présent dans les grands rendez-vous". Reste cette question : ce 11 octobre 2022 peut-il changer durablement la perception du Parc des Princes à son égard ?

C'est un ascenseur émotionnel constant avec lui", sourit Benjamin. Après avoir cru le perdre l'été dernier, après A la rigueur, s'il était parti l'été dernier, après cinq ans où il aura fait le travail, on aurait dit merci, estime Matthieu. On aurait tous compris. Mais maintenant… Là on ne comprend plus". Pas sûr même si l'accueil du stade pour sa star risque de déjà donner une indication assez nette. "", sourit Benjamin. Après avoir cru le perdre l'été dernier, après Depuis sa prolongation, rien ne va plus pour Mbappé au PSG . ", estime Matthieu.".

Mbappé, Haaland et la rumeur du Real : pourquoi c'est reparti ?

Ligue des champions Depuis sa prolongation, rien ne va plus pour Mbappé au PSG IL Y A 43 MINUTES