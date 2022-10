Avril 2022 : La fête à la maison et la pique aux Ultras

Drôle de fête à la maison. Le 23 avril, le Paris Saint-Germain décroche son dixième titre de champion de France, au Parc des Princes, après un match sans histoire face à Lens (1-1). Le club de la capitale a rejoint Saint-Etienne au sommet du palmarès mais l'atmosphère est pesante. Un mois plus tôt, les hommes de Mauricio Pochettino ont été sortis par le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions. Et Kylian Mbappé, lui, continue d'entretenir le suspense autour de son avenir.

Ad

Ligue des champions Mbappé voudrait quitter le PSG ! IL Y A 4 HEURES

Fâchés, les Ultras parisiens décident de bouder les festivités. Pas de quoi perturber l'attaquant français. "Personnellement, ça ne m’atteint pas, lâche-t-il en zone mixte. […] Ce n’est pas parce qu’une minorité de supporters est partie. Ils ne représentent pas l’ensemble des supporters du PSG. Ils représentent une minorité. Le stade était rempli, on était contents, on les a remerciés." Ambiance.

Mai 2022 : La prolongation et la réconciliation

Un mois plus tard, Mbappé se remet l'ensemble des supporters dans la poche. Après une semaine complètement folle, où il a d'abord semblé proche du Real Madrid avant de s'accorder avec le Paris Saint-Germain - y compris sur ses demandes les plus exigeantes -, l'attaquant annonce qu'il prolonge l'aventure avec le club de la capitale. Il est ovationné par un Parc en ébullition, juste avant un match contre Metz.

"Avec la BBC ou la MSN, il y a eu des compromis : Mbappé ne doit pas déroger à la règle"

Dans la foulée, face à la presse, la star de Bondy tente de minimiser son nouveau statut dans le projet parisien. "Je reste quand-même un joueur de football et je suis ancré dans un collectif, glisse-t-il. Je me répète mais je suis un joueur de foot, je vais rester dans cette fonction de joueur de foot. J’aime échanger et parler football mais ça s’arrête là. Les responsabilités s’acquièrent sur le terrain. C’est de là qu’on gagne le respect. Il y a déjà un capitaine, il mérite son brassard. Je n’ai pas besoin du brassard pour être important sur le terrain."

Août 2022 : Un retour contrarié

Kylian Mbappé fait sa rentrée… fâché. Touché aux adducteurs et donc à l'écart en début de saison, l'attaquant tricolore est aligné d'entrée lors de la deuxième journée de Ligue 1 face à Montpellier. Sur le terrain, son attitude laisse songeur. Notamment lorsque, juste avant la pause, l'ancien Monégasque manifeste son agacement, d'un geste de la main, après que Vitinha a préféré servir Lionel Messi sur une phase de contre. Quelques secondes plus tôt, il n'avait pas convaincu Neymar de le laisser se charger d'un deuxième penalty , après avoir manqué le premier.

175 buts : Haaland fait mieux que Mbappé et écrase le duo Messi-Ronaldo au même âge

Frustré, le buteur ? "Forcément, il n’est pas au point physiquement, a tenté de rassurer Christophe Galtier dans la foulée. C’est un compétiteur, qui veut bien faire les choses, mais il y a aussi une réalité à prendre en compte. Il a dû trouver ses marques, effectuer les bons déplacements. Il s’est amélioré au fil du match, mais il y a eu de la fatigue." Dans la presse, son entourage évoque également des problèmes personnels. Mais la relation qui le lie avec Neymar devient un sujet central.

Septembre 2022 : Plus libre en Bleus

Kylian Mbappé ne dit jamais rien par hasard. Surtout durant les trêves internationales. Lorsqu'il débarque en zone mixte après le succès de l'équipe de France face à l'Autriche, la star de Bondy en profite pour faire passer un message à Christophe Galtier… et à la direction du PSG.

Mbappé en fait-il trop ? "C'est la nature même de son jeu et de sa personnalité"

"Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club, insiste-t-il. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent." La première banderille.

Octobre 2022 : "Pivot gang"

La deuxième banderille intervient quelques semaines plus tard. Titulaire à Reims alors qu'il est malade - c'est en tout cas ce que révélera Galtier quelques jours plus tard - Mbappé boucle un nouveau match frustrant. Et sans but. Son langage corporel traduit toujours beaucoup de frustration. Un post diffusé sur les réseaux sociaux, quelques instants plus tard, rend la situation encore plus évidente. Avec un hashtag "pivot gang" , l'international tricolore démontre encore qu'il n'est pas satisfait de son rôle sur le terrain.

"Comme Wembanyama, Haaland casse les codes"

"J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison, confie Galtier en conférence de presse. J'avais été très attentif à sa déclaration avec l'équipe de France, où il avait expliqué se sentir plus à l'aise dans l'animation des Bleus. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive. Mais tout au long de la préparation, nous avons discuté avec le président et Luis [Campos] pour avoir un quatrième attaquant avec un autre profil afin de pouvoir évoluer avec deux hommes en pointe. Et permettre à Kylian d'évoluer dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé." Le lendemain, Mbappé décide donc de taper du poing sur la table. Et fait savoir, à travers son entourage, qu'il souhaite quitter le club au plus vite.

Ligue des champions Stars versus laissés pour compte : Galtier et l'impossible rotation IL Y A 20 HEURES