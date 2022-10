RMC a été le premier à lâcher cette petite bombe. L'Equipe et Le Parisien lui ont emboîté le pas. Les deux médias annoncent mardi que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Oui, seulement cinq mois après avoir prolongé son contrat avec le club de la capitale, au bout d'un feuilleton rocambolesque dont l'issue semblait, longtemps, voir le prodige du foot français rejoindre le Real Madrid. Mbappé avait finalement choisi de lier son avenir au club de la capitale et d'en incarner le projet, plus que jamais. Cinq mois plus tard, il aurait donc totalement changé d'avis…