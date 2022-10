Saint-Etienne, Lille, Paris. Voilà, en 13 ans, la trajectoire ascensionnelle de Christophe Galtier, du banc d'un club qui se débattait pour se maintenir en Ligue 1 à celui de l'un des dix plus grandes équipes d'Europe. Son parcours franco-français l'a quelque peu fait passer sous les radars de nos voisins européens. Hormis des touches sérieuses à Aston Villa, Everton et Naples, l'ancien coach des Verts n'a jamais vraiment suscité la curiosité des grands championnats européens.

Ad

Italiens, Anglais, Allemands et Espagnols ont ainsi accueilli avec perplexité la signature de Galtier au PSG cet été. "Pour être honnête, Christophe Galtier est complètement inconnu des fans espagnols, témoigne Adrian Garcia, journaliste à Eurosport en Espagne. Nous nous attendions tous à la signature d'un grand coach comme Zidane, Conte, Mourinho, Klopp ou au retour de Blanc. Mais jamais à celle de Galtier." "C'était un entraîneur complètement inconnu pour la plupart du public italien", nous confirme Simone Eterno, notre confrère à Milan, malgré la courte expérience de l'ancien défenseur de l'OM à Monza entre 1998 et 1999.

Coupe du monde Pas de fan zones ni d'écrans géants à Paris pendant le Mondial HIER À 18:52

Que pense l'Europe de Christophe Galtier, le nouveau coach du PSG ? (visuel : Quentin Guichard) Crédit: Eurosport

Comme quand le Bayern nomme Kovac

En Allemagne, la nomination de Galtier en a rappelé une autre : "Galtier n'était connu que des initiés du football en Allemagne et sa nomination a été une surprise pour beaucoup, continue Florian Bogner, journaliste à Eurosport Allemagne. Cela m'a rappelé un peu quand le Bayern a nommé Niko Kovac en 2018." Avec un peu plus de réussite, tout au moins pour le moment. L'excellent début de saison du PSG, toujours invaincu en Ligue 1, avec deux victoires au compteur en C1 et un jeu souvent convaincant sur la pelouse, ont fait gonfler la réputation de celui qui fut tout de même champion de France avec Lille en 2021.

Galtier est-il pour autant devenu un sujet de conversation chez nos voisins ? Pas en Espagne en tout cas où le PSG n'intéresse qu'à travers le prisme de ses stars (Neymar, Mbappé, Messi), un statut auquel le coach ne peut pas encore prétendre. Même constat en Allemagne. Si Galtier a fait la Une des journaux à forte audience, c'est d'abord parce qu'il s'est fait "massacrer" pour sa sortie sur le char à voile. Pour le reste, il demeure "sous les radars" qui ne scannent aujourd'hui, de l'autre côté du Rhin, que les performances du trio de méga-stars parisiennes.

Luis Campos et Christophe Galtier après le sacre lors du Trophée des champions contre Nantes, le 31 juillet 2022 Crédit: Getty Images

Tant qu'il ne gagne pas la Ligue des champions…

Les prestations du PSG ont fait la publicité du technicien mais aussi de la nouvelle stratégie du club de la capitale : "Ce n'était en aucun cas une nomination sexy après le mandat de Mauricio Pochettino, mais peut-être que le PSG s'est rendu compte que les nominations glamour ne garantissent pas le succès, synthétise James Hilsum, journaliste à Eurosport UK. Le recrutement de Galtier laisse penser qu'ils deviennent plus pragmatiques. "Paris a été intelligent de l'installer et d'éviter des noms peut-être plus gros mais moins appropriés", confirme Florian Bogner.

Reste que pour convaincre l'Europe, Galtier devra faire beaucoup plus. "Personne ne sera impressionné par le PSG au Royaume-Uni tant qu'ils ne remporteront pas la Ligue des champions, continue James Hilsum. S'il ne la gagne pas, Galtier ne sera pas considéré plus favorablement que les précédents managers du PSG." Le technicien parisien sait ce qu'il lui reste à faire pour que sa réputation traverse les frontières.

Ligue 1 Messi, toujours plus lui 01/10/2022 À 21:55