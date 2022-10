Il est déjà de retour. Laissé au repos samedi à Getafe (1-0) en raison d'un petit pépin musculaire, "Karim (Benzema) débutera le match" contre le Shakhtar Donetsk mardi (21h00) pour la 4e journée de la Ligue des champions, a assuré Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, qui peut déjà sceller sa qualification pour les huitièmes de finale.

Ad

"Quand on joue tous les trois jours, le défi est d'évaluer l'état des joueurs, voir s'ils sont fatigués. En ce sens, l'entraînement d'aujourd'hui (lundi) a été important. 'Vini' (Vinicius) est un des joueurs que je dois évaluer, parce qu'il a joué tous les matches jusqu'ici, il a joué samedi soir, il y a eu le voyage jusqu'à Varsovie aujourd'hui... Et Karim va bien, il est clair qu'il va débuter le match, tout comme (Ferland) Mendy et (Toni) Kroos, qui sont frais et qui vont jouer", a avancé l'entraîneur madrilène lundi soir en conférence de presse.

Premier League 175 buts : Haaland fait mieux que Mbappé et écrase le duo Messi-Ronaldo au même âge 06/10/2022 À 13:25

Le technicien italien a toutefois confessé qu'il avait de plus en plus de difficultés à composer son onze. "C'est très compliqué. Les joueurs se fâchent (quand ils ne jouent pas), c'est vrai. Chacun s'énerve à sa manière. Mais dans ce groupe, la réaction est toujours saine, a-t-il affirmé. Ils veulent jouer, c'est normal, mais la réaction qu'ils ont, c'est qu'ils se concentrent encore plus sur leur travail, aux entraînements. Jusqu'à présent, personne n'a baissé les bras. Ils finissent tous par respecter la décision que je prends. C'est le plus important. Il est possible que l'on se fâche avec des footballeurs, mais avec la personne, il ne vaut mieux pas."

La Liga Le retour se précise : Benzema à l’entraînement avec le Real Madrid 01/10/2022 À 11:26