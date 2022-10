Normalement, il n'y avait pas photo. Dans cette semaine de folie, et malgré le prestige du choc qui l'attend en Ligue des champions, le match le plus important du Barça devait être celui de dimanche, face au Real Madrid, dans un Clasico particulièrement attendu. Il sera évidemment crucial. Mais pas autant que le rendez-vous avec l'Inter mercredi au Camp Nou. Car au terme de cette rencontre, le club catalan pourrait tout simplement voir ses espoirs de qualifications pour les huitièmes de finale de la C1 réduits à néant.

Le temps où Barcelone démarrait sa campagne européenne par un brillant succès face au Viktoria Plzen (5-1) paraît bien loin. C'était pourtant il y a un mois, seulement. Mais depuis, la formation de Xavi a subi deux revers consécutifs, face au Bayern (2-0) et à l'Inter (1-0), qui l'ont placé dans une situation très inconfortable à la troisième place du groupe C. Il n'aura pas le choix pour ces retrouvailles avec le club italien. Si les Blaugranas s'inclinent et que le Bayern ne perd pas dans le même temps face au Viktoria Plzen, ils seront éliminés de la compétition dès cette phase de poules.

Ce serait un nouveau cauchemar. Les Barcelonais en ont déjà vécu un similaire la saison passée en se faisant sortir au même stade de l'épreuve. Ils avaient été reversés en Ligue Europa, où leur parcours s'était arrêté au stade des quarts de finale face au futur vainqueur de la compétition, l'Eintracht Francfort. Le club catalan a consenti de gros efforts financiers sur le mercato pour retrouver les sommets et éviter une nouvelle désillusion européenne. Le manque à gagner serait énorme en cas d'élimination et plomberait l'économie déjà fragile du Barça.

Ce scénario, Xavi ne veut pas l'envisager. "Je suis toujours optimiste, donc j'essaie de penser positif et de ne pas voir le pire, a expliqué l'entraîneur du Barça mardi en conférence de presse. Il n'en est pas moins conscient de la situation. Et de tous les ingrédients qu'il faudra réunir pour éviter un cataclysme. "Il n'y a pas de marge d'erreur, a reconnu le technicien catalan. Il faut qu'on ressemble au Barça des 30 dernières minutes à Milan, c'est une finale pour nous et j'espère que ce sera une soirée magique."

Xavi compte notamment sur l'appui des supporters dans un stade à guichets fermés. "Le Camp Nou sera un chaudron dès le premier instant, c'est fantastique que tous les billets aient été vendus", s'est-il réjoui. Même si cette arme peut être à double tranchant. Elle peut autant galvaniser les troupes catalanes que les inhiber si les choses venaient à mal tourner. Pas de quoi entamer l'optimisme de l'entraîneur barcelonais pour autant. "Nous pourrons renverser la situation", a-t-il assuré si son équipe devait affronter les sifflets de son public durant la rencontre.

Un match à quitte ou double à tous les niveaux. Car il peut aussi permettre au Barça de se replacer en position de force dans la course à la qualification en cas de victoire. "Je ne signerais pas pour une victoire 1-0, parce que 2-0 c'est mieux, a déclaré Xavi en référence au résultat du match aller. C'est une situation inconfortable, mais je le vois comme une opportunité et nous allons la saisir." Celle d'écarter le spectre de cette Ligue Europa dont le Barça ne veut pas. Celle, aussi, de se regonfler à bloc avec une victoire qui permettrait à Barcelone de préparer le Clasico dans les meilleures conditions. Il n'y sera pas question de survie européenne. Mais il sera crucial, comme toujours.

