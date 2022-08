Il est l’heure. Mais quel visage nous offrira Monaco ? Depuis plusieurs saisons, le club du Rocher semble capable de tout, à l’image d’un navire naviguant à vue, dérivant un temps au bord des côtes de la Ligue 2 avant de redresser la barre d’un coup sec pour foncer vers les hauteurs du classement. Mais ne n’est pas le chemin le plus rapide pour arriver à bon port : à comprendre, gagner la Ligue des champions, l’objectif assumé de Paul Mitchell, son directeur sportif en poste depuis le mois de juin 2020.

Paul Mitchell, le directeur sportif de l'AS Monaco Crédit: Getty Images

Monaco s’apprête à lancer sa saison par ce qui peut être l’élément déclencheur d’un grand exercice, ou d’une remise en question totale qui pourrait faire imploser le club princier. Le mois d’août sera crucial : incapable d’arracher la 2e place de Ligue 1 à l’Olympique de Marseille malgré une saison terminée en trombe avec neuf victoires et un match nul, les Monégasques n’ont pas décroché leur billet direct pour la Ligue des champions. Ce qui a eu pour conséquence de les envoyer au 3e tour préliminaire de C1, face au dangereux PSV Eindhoven, tout récent vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas face à l’Ajax Amsterdam (5-3).

Le groupe est plus fort, avec une attitude combattante

Après une préparation estivale peu rassurante – Monaco a été incapable de battre l’Inter (2-2), Porto (1-2) et Southampton (1-3) – et la perte de leur moteur Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid, l’ASM sera-t-elle capable de faire taire les critiques ? Paul Mitchell s’est autorisé quelques confidences : "Ce sera plus compliqué que la saison dernière, mais le président est très ambitieux. Il veut voir le club réussir au plus haut niveau, donc en C1". L’an passé, sous Niko Kovac, les Monégasques avaient battu le Sparta Prague à ce même stade (2-0, 3-1) avant de chuter en barrages face au Shakhtar Donetsk, brisant tout rêve de C1.

Depuis, les cartes ont été rebattues. Avec Philippe Clément aux manettes, Monaco semble avoir retrouvé harmonie et joie de vivre au sein de son effectif. "Nous allons aller jusqu’au bout et être performants quelles que soient les circonstances. L’an passé, nous avons parfaitement réagi. Le bilan est totalement positif. Mes joueurs font un superbe travail et ont une mentalité de gagnants", se félicitait le tacticien belge au terme de la série exceptionnelle de son groupe pour clôturer la saison passée.

Et ce fil rouge, entre travail de fond, agressivité retrouvée sur le terrain et rage de vaincre, a été gardé pendant toute la préparation estivale. "Rien n’a été laissé au hasard. On a repris tôt, joué des adversaires forts en préparation. Un très gros travail physique a été effectué depuis six mois, fruit d’une vraie collaboration entre les secteurs performance et technique, ce qu’on ne voyait pas avant. Le groupe est plus fort, avec une attitude combattante", s’est réjoui Paul Mitchell ce dimanche.

Le moins que l’on puisse dire est que le dirigeant britannique, seul maître à bord côté sportif, est tout de même confiant quant au double duel face au PSV Eindhoven. "On va continuer où on s’était arrêté. Entendre qu’on joue notre saison sur quatre matches (ndlr : la double confrontation face au PSV, puis un potentiel barrage) n’est pas dérangeant. On continuera".

Un être lui manque, mais Monaco n’est pas si dépeuplé

Pourtant, il y a tout de même une ombre au tableau. Plus de 40 jours après le départ d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, contre 100 millions d’euros, l’AS Monaco n’a toujours pas trouvé son remplaçant. Il faut dire que combler l’absence de l’international français et ses 35 matches de Ligue 1 n’est pas donné à tout le monde. Et cela, Philippe Clément le sait : "L’idée aurait été que le remplaçant d’Aurélien soit là deux jours après son départ, mais je sais que ça se passe rarement de cette façon. Je préfère avoir la bonne personne le 1er septembre plutôt que de prendre une décision précipitée parce qu’on va jouer le PSV. On doit trouver le bon profil et il ne doit pas être le remplaçant d’Aurélien. Car le remplacer est impossible. C’est bien pour ça que le Real a donné autant d’argent".

Au lieu de se concentrer uniquement sur les prouesses de quelques joueurs en particulier, l’AS Monaco a misé sur l’entièreté de son effectif, resté quasiment inchangé. La saison dernière, la formation monégasque a survolé la Ligue 1 concernant les données physiques. La troupe de Philippe Clément a été celle qui a le plus couru, réalisé de courses à haute intensité, couvert le plus de distance en sprints et effectués le plus de changements de rythme. La réussite d’un programme totalement repensé par le pôle performance créé par Mitchell.

Et vu qu'il ne s’est pas particulièrement renforcé sur le mercato avec les seuls recrutements de Takumi Minamino (Liverpool, 18M) et Breel Embolo (M’Gladbach, 12,5M), le club monégasque mise tout sur la continuité de son travail acharné. Cette double confrontation face au PSV Eindhoven serait le meilleur moment pour en montrer l'efficacité.

Aleksandr Golovin lors de la pré-saison avec l'AS Monaco Crédit: Getty Images

