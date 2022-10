La série noire s’arrête enfin pour la Vieille Dame. Battue lors de ses trois dernières rencontres de Ligue des Champions, la Juventus de Turin a renoué avec le succès en C1 à l’occasion de la réception du Maccabi Haïfa. Les Bianconeri ont dominé ce mercredi soir la formation israélienne 3 buts à 1 grâce notamment à un doublé d’Adrien Rabiot (35e et 82e) et à une réalisation de leur attaquant serbe Dusan Vlahovic (49e). Dean David (74e) a réduit la marque pour les visiteurs.

Vainqueurs pour la tout première fois de l’année dans la plus belle des compétitions européennes (ils s’étaient précédemment inclinés face au Paris Saint-Germain et au Benfica Lisbonne), les Turinois se relancent par la même occasion dans la course aux huitièmes de finale de la compétition à la faveur du match nul (1-1) entre le leader parisien et son dauphin lisboète ce soir en terre portugaise.