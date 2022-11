‌Les Milanais n’ont jamais tremblé. Face à Salzburg mercredi 2 novembre, les Rossoneri pouvaient se contenter d’un nul pour valider leur qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais les coéquipiers d’Olivier Giroud n’ont pas joué petit bras, et ont offert une magnifique performance à un stade San Siro plein à craquer. L’attaquant français a été particulièrement en vue, et impliqué sur les quatre buts de son équipe (deux buts et deux passes décisives).

Ad

Serie A Milan se loupe, Naples s'échappe 30/10/2022 À 21:54

Pourtant, les Italiens avaient toutes les raisons d’être sous pression, eux qui avaient été battus le week-end dernier par le Torino (2-1) et n’étaient plus parvenus à se qualifier en phase finale de la Ligue des champions depuis la saison 2013-2014. Une traversée du désert presque indigne pour un club du standing du Milan AC, sept fois titré en Ligue des champions dans son histoire. Et si le début du match a été plutôt à l’avantage des Autrichiens, Olivier Giroud s’est rapidement occupé de calmer les ardeurs des visiteurs. D’une tête autoritaire sur un corner de Tonali, le Français a ouvert la marque (14e).

La soirée folle de Giroud

Si les Milanais n’ont pas réussi à corser l’addition en première période, le "Giroud festival" a vraiment début dès l’entame de la seconde. L’ancien d’Arsenal et de Chelsea a d’abord continué à prendre le dessus dans les airs pour offrir de la tête le deuxième but des siens à Rade Krunic (46e), puis il y est allé de son doublé en force du gauche (57e) avant de conclure en beauté en décalant parfaitement Junior Messias, qui est allé parachever le succès des siens dans le temps additionnel (90e+1).

Le Français aurait même pu être crédité d’un triplé ce soir, mais il s’est vu refuser un but en première période pour un hors-jeu de quelques centimètres. Les supporters rossoneri ne lui en voudront pas, eux qui redécouvriront donc les phases finales de la Ligue des champions, après avoir déjà regoûté aux joies d’un titre en championnat la saison dernière. Il y aura même trois clubs italiens en huitièmes de finale puisque Naples et l’Inter Milan se sont également qualifiés. Seule la Juventus Turin, encore battue par le PSG ce soir (1-2), ne sera pas au rendez-vous.

Malgré la défaite, les joueurs de Salzburg continuent tout de même leur aventure européenne. Les Autrichiens profitent de la défaite du Dinamo Zagreb face à Chelsea (2-1) pour conserver leur troisième place, et disputeront donc les barrages de la Ligue Europa. Les Blues terminent eux premiers du groupe.

Serie A La Superligue écartée, mais pas les "problèmes", selon l'AC Milan 26/10/2022 À 15:17