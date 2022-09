Cette fois, il n’y a pas eu de succès à l’arraché pour l’Atlético Madrid, surpris sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Alors que le club allemand ne met pas un pied devant l’autre depuis le début de la saison, il s’est imposé à domicile face aux Colchoneros dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions (2-0). Le Bayer a fait la différence dans les dix dernières minutes de la seconde période. Cette victoire lui permet de se relancer dans le groupe B, en revenant à hauteur de l’Atlético avec trois points au compteur. Les hommes de Diego Simeone, pourtant favoris, préparent très mal le match d’après, à savoir le choc face au Real Madrid en championnat.

Ad

Liga L'Atlético déroule, encore 30 minutes de jeu pour Griezmann 10/09/2022 À 21:04

On pensait naïvement que l’Atlético Madrid ne ferait qu’une bouchée du Bayer Leverkusen, 17e de Bundesliga avec une seule petite victoire depuis le mois d’août. C’était mal connaître les Allemands, qui ont fait preuve de patience jusqu’à prendre les Colchoneros à leur propre jeu. Ils ont aussi reçu un petit coup de pouce du destin quand le VAR n’a pas accordé un penalty à l’Atlético après une main pourtant évidente d'Edmond Tapsoba, au duel avec Mario Hermoso à la réception d'un centre (23e). Diego Simeone se servira peut-être de ce fait de match comme d’une excuse. Il aura en revanche du mal à expliquer la piètre prestation de son équipe avant la pause. Hormis sur de rares étincelles signées Joao Félix, l’Atlético n’a pas montré grand-chose.

Le Bayer a fait preuve de patience

Au point que le premier gros frisson du match est venu du Bayer Leverkusen. Sur la même situation, Patrik Schick et Adam Hlozek ont respectivement trouvé la barre et le poteau (48e). Cette double occasion fut un signe, au moins une alerte, pour les Madrilènes, qui ont eu toutes les raisons de se méfier des Allemands. Les entrées simultanées de Yannick Carrasco et d’Antoine Griezmann, à l’heure de jeu, ont donné un peu de couleur à l’attaque de leur club. On en prend pour preuve le joli jeu en triangle avec Félix, qui a forcé Lukas Hradecky à la claquette sur une frappe de Rodrigo De Paul (68e). Ce fut quand même insuffisant pour prétendre à mieux.

Le Bayer a fait la différence en fin de match contre l'Atlético Madrid. Crédit: Getty Images

Car le Bayer a fini par jouer crânement sa chance. Schick, en manque de réussite après un contre favorable (72e), puis Odilon Kossounou, d’une déviation peu académique (72e), ont fait un peu plus trembler les Colchoneros, qui ont craqué. Remplaçant au coup d’envoi, Jérémie Frimpong a enfilé son costume de supersub pour délivrer deux belles passes décisives. La première à Robert Andrich, seul dans la surface et précis dans sa frappe (1-0, 84e). La deuxième pour Moussa Diaby, au terme d’un contre rondement mené (2-0, 87e). On attendait l’Atlético dans ce groupe B décidément plein de surprises, en témoigne l’implacable victoire de Bruges à Porto (0-4). Le club belge est bel et bien en tête grâce à son sans-faute.

Ligue des champions Dans un final fou, Griezmann offre la victoire à l'Atlético 07/09/2022 À 21:04