Ce n'est pas celui dont on parle le plus au PSG depuis le début de saison. Et ça s'explique. Les performances énormes d'un Neymar revenu à son meilleur niveau comme en témoignent ses 11 réalisations en 12 matches ont focalisé l'attention sur le Brésilien. Et comme Kylian Mbappé n'a pas levé le pied (11 buts en 10 matches) malgré les différentes histoires qui sont venues brouiller son quotidien, Lionel Messi a été celui qui a été le moins mis avant dans le secteur offensif durant les premiers mois de cette nouvelle saison. Et pourtant, il y a de quoi dire sur son cas. De quoi l'encenser surtout.

Depuis le coup d'envoi de cette saison, le PSG profite enfin d'un Messi qui ressemble de plus en plus à celui qui faisait les beaux jours du Barça. Si Paris avait vu par bribes l'immense talent du septuple Ballon d'Or lors de son premier exercice sur les bords de Seine, dire que la Pulga n'avait pas été à la hauteur des attentes pour son premier opus parisien n'était pas lui faire injure. Et si certains osaient même se demander s'il n'était pas clairement sur le déclin à 35 ans après son maigre bilan de 2021-22 au vu de ses standards passés (11 buts et 14 passes décisives en 34 rencontres), l'ancien Barcelonais s'occupe de remettre les points sur les i.

Le joueur le plus dangereux d'Europe

Ce n'est pas une résurrection pour le natif de Rosario. Mais ça y ressemble quand même grandement. Alors qu'il affole moins les compteurs qu'à une époque devant le but même s'il a repris son rôle de finisseur ces derniers matches, l'ancien Barcelonais est tout simplement le joueur le plus dangereux des cinq plus grands championnats, selon Opta repris par le quotidien catalan Sport . Entre les tirs et les occasions créées, l'Argentin domine ce classement en étant à l'origine de 63 "occasions" en L1.

Auteur déjà de sept réalisations et huit passes décisives en 12 rencontres cette saison, Lionel Messi retrouve donc le sourire. Les raisons de cette "renaissance" sont multiples. Déjà, cela fait désormais un an qu'il est là. Et après l'avoir vu quitter son club de toujours où il a fait sa formation avant de lancer sa carrière et de devenir une légende du football, il n'était pas illogique que la "Puce" mette un peu de temps à s'adapter à son nouvel environnement. Même si on est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, un tel changement n'est pas anodin. Mais aujourd'hui, Messi a pris ses marques, hors du terrain avec sa famille et sur les prés avec la tunique du PSG sur le dos. Et ça se ressent.

Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi

Mieux dans ses crampons à Paris, plus épanoui et forcément motivé par la Coupe du monde 2022 – qui peut être sa dernière chance d'accrocher ce trophée manquant à son palmarès -, Lionel Messi a en plus pu profiter d'un été reposant et d'une préparation digne de ce nom pour attaquer cette nouvelle campagne. Et là aussi, ça se voit alors qu'il se montre plus explosif sur les terrains pour être une menace permanente pour les défenses adverses. Paris en profite allégrement. Mais si l'ancien Catalan rayonne pour toutes ces raisons, c'est aussi une question tactique.

Le schéma de jeu mis en place par Christophe Galtier lui sied à merveille. Placé plus dans l'axe que la saison passée avec Mauricio Pochettino, le numéro 30 parisien est plus à l'aise. Plus proche des deux attaquants et bien aidé par le profil des deux milieux de terrain qui sont derrière lui, l'Argentin se mue en serviteur de luxe pour fluidifier le jeu alors qu'il dispose de la liberté pour se décaler à droite quand il en sent le besoin ou de se rapprocher du cœur des débats.

Dans ce 3-5-2 choisi par l'ancien technicien de Lille et de Saint-Etienne, le travail des latéraux permet en plus d'écarter le jeu pour offrir plus d'espace à Messi pour s'exprimer. Or quand on laisse quelques centimètres à un joueur de ce talent, il s'occupe du reste pour faire parler sa technique, sa lecture du jeu ou son sens du dribble… "Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre et la manière dont il doit se positionner pour jouer avec les uns et les autres. Il est dans une zone qu'il aime et quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi", avait résumé Christophe Galtier en août. Un constat qui ne se dément pas depuis.

