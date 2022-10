Héroïque. En sérieuse panne de résultats en championnat depuis quelques semaines, pour ne pas dire en crise, l’Inter Milan s’est offert une victoire peut-être référence face au FC Barcelone, à domicile, pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions (1-0). Il lui a fallu défendre le plomb en deuxième période, alors que Hasan Calhanoglu avait ouvert le score juste avant la pause. Dans ce groupe de la mort dominé par le Bayern Munich, auteur d’un sans-faute, les Nerazzurri prennent une sacrée option pour la deuxième place avant de certainement subir la foudre au Camp Nou la semaine prochaine.

Ad

Comme en 2010, année de grands souvenirs pour le club italien, l’Inter Milan a battu le FC Barcelone. C’est encore trop tôt pour pronostiquer un sacre à l’issue de la saison, mais toujours est-il que c’est un rebond encourageant pour les hommes de Simone Inzaghi. En grande difficulté depuis plusieurs matches, les Italiens ont bombé le torse face à des Barcelonais toujours dominateurs dans le jeu, mais incapables de se procurer de franches occasions.

Ligue des champions Xavi, le souvenir de 2010 et l'anti-Mourinho : "Mes équipes n'auront jamais cette attitude" IL Y A UN JOUR

Tout l’inverse des Nerazzurri, qui se sont globalement montrés les plus dangereux, affichant en prime une abnégation mémorable au moment de faire le dos rond. Les faits de jeu ont aussi été avec eux, notamment quand le VAR n’a pas accordé un penalty au Barça pour une possible main de Denzel Dumfries, à la lutte avec Ansu Fait (90e+2), ou qu’il a annulé un but inscrit par Pedri pour une main de... ce même Fati (68e).

L’Inter, avec la niaque… et le VAR

Le VAR, d’ailleurs, n’a pas toujours été favorable à l’Inter Milan : un hors-jeu de Lautaro Martinez pour quelques centimètres a empêché un penalty d’être sifflé, là encore pour une main dans la surface (29e). Ce n’était pas la première alerte pour le FC Barcelone, qui peut remercier Marc-André Ter Stegen, lequel a sorti une claquette impeccable sur une frappe vicieuse d’Hasan Calhanoglu. Le gardien des Blaugrana n’a en revanche rien pu faire sur une autre tentative du Turc, auteur d’une ouverture du score méritée au regard de tous les efforts fournis par l’Inter Milan dans une première mi-temps solidaire.

On attendait la réaction du FC Barcelone. Trop tardive, elle fut suffisante pour faire vaciller les Italiens, qui ont terminé la rencontre sur un fil et, pour certains, avec des crampes symbolisant de nombreux sacrifices physiques. Poussée par l’ambiance, électrique comme jamais, et prête pour le combat, l’Inter a tenu bon malgré un Ousmane Dembélé hyper disponible et ayant forcé Andre Onana à la parade dans un angle fermé (61e).

Il est vrai que la défense a parfaitement muselé Robert Lewandowski, qui n'a jamais pesé. Tactiquement et dans l’état d’esprit, l’Inter a vraiment été irréprochable dans ce match. Et elle saura sur quels leviers appuyer pour revivre pareil scénario lors de la 4e journée. Pour les Catalans, il y aura une revanche à prendre, sans quoi ils pourraient dire adieu à la Ligue des champions.

Liga Une inspiration de Lewandowski et le Barça maintient la cadence 01/10/2022 À 20:51