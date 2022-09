L'OM encore trop juste et encore battu. Les Phocéens se sont inclinés devant l'Eintracht Francfort, mardi, lors de la 2e journée du groupe D de la Ligue des champions (0-1). Face à des Marseillais quelque peu timorés et pas assez dangereux, les Allemands ont fait parler leur solidarité et leur rigueur. Jesper Lindström a inscrit l'unique but de la rencontre peu avant la mi-temps (43e). Battus par Tottenham la semaine dernière (2-0), les hommes d'Igor Tudor se retrouvent en sérieuse difficulté d'autant que le Sporting a surpris les Spurs (2-0).

Ad

Ligue des champions Les notes de l'OM : Payet – Gerson, poids morts IL Y A UNE HEURE

Dans un Vélodrome initialement bouillant, les Phocéens ont pourtant entamé le match avec sérieux et envie. Nuno Tavares s'est vite montré sur son côté gauche et Alexis Sanchez a pu décocher une soudaine frappe croisée, qui est cependant partie dans le petit filet extérieur (12e). L'OM n'a pourtant pas su enchaîner et se lâcher réellement, car Dimitri Payet et Gerson, trop discrets, n'ont pas réussi à alimenter le Chilien. Bien en place, l'Eintracht n'a pas vraiment tremblé et a même pu jouer quelques coups offensifs grâce à la vitesse de Kolo Muani (25e).

L'ancien Nantais a calmé les ardeurs de l'OM en obligeant ses défenseurs à rester positionnés assez bas. Mario Götze a également su presser efficacement dans l'axe tandis que le percutant et malicieux Lindström s'est révélé être une menaçante permanente. Le Danois a profité d'une intervention ratée d'Eric Bailly, pourtant costaud jusque-là, et d'une passe maladroitement déviée par Valentin Rongier pour se retrouver en position idéale dans la zone de vérité et ajuster Pau Lopez (0-1, 43e).

Kristijan Jakic (Eintracht Francfort) face à Jordan Veretour (Marseille), mardi 13 septembre 2022. / Ligue des champions Crédit: Getty Images

Tudor ne trouve pas la bonne formule

Malgré les difficultés évidentes de Payet et Gerson et le manque de maîtrise tactique de ses hommes au milieu, Tudor n'a rien changé à la reprise. Revenue à son habituel 3-4-2-1 et parfaitement organisée, l'Eintracht a bien ressorti les ballons et Kristijan Jakic est parti sur la droite pour servir Lindström dont la puissante reprise croisée a été dévié du bout des gants sur sa barre par Lopez (54e). Le piston gauche Ansgar Knauff a aussi déboulé dans la surface olympienne pour y mettre le feu avant un retour in extremis de Jordan Veretout (57e).

Dans la foulée, Tudor a pris les choses en mains et pas qu'à moitié. Il a remplacé Gerson, Payet mais aussi Sanchez par Luis Suarez, Cengiz Ünder et Amine Harit (59e). L'international marocain a tout de suite apporté une nouvelle hargne et permis à Jonathan Clauss de solliciter Kevin Trapp (60e). Sauf que Bailly a également taclé in extremis devant Kolo Muani qui filait dans l'axe (64e). Visiblement diminué, le défenseur ivoirien a cédé sa place à Matteo Guendouzi et Tudor a réorganisé son équipe (65e).

Suarez a déboulé dans la surface allemande et donné en retrait en retrait vers Rongier, qui a buté sur Trapp à son tour (66e). L'attaquant colombien a, en revanche, manqué sa reprise seul au point de penalty après une passe d'Ünder (71e). L'OM a payé ses limites techniques et tactiques et n'a pas réussi à égaliser. Il a même échappé à une défaite plus nette grâce à Lopez, qui a tenu tête à Kolo Muani (75e) alors que le but du précieux Daichi Kamada a finalement été refusé par le VAR pour un hors-jeu au millimètre (79e). Le bilan comptable est accablant pour les Marseillais, avec aucun point au compteur et une double confrontation à venir face à un Sporting en feu.

La déception de Dimitri Payet (Marseille) face à l'Eintracht Francfort Crédit: Imago

Ligue des champions Saluts nazis, fumigènes : Ambiance tendue au Vélodrome IL Y A 3 HEURES