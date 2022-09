C'était une grande équipe de Naples, mais c'était aussi un Liverpool méconnaissable. En grande difficulté au stade Diego Armando-Maradona, les Reds se sont lourdement inclinés pour leur entrée en matière dans le groupe A de cette Ligue des champions 2022-2023 (4-1). Mis sous pression très tôt dans le match, les hommes de Jürgen Klopp ont affiché sur la scène européenne des lacunes déjà observées depuis leur début de saison en Premier League. Pour le finaliste sortant de la C1, il y a matière à s'inquiéter. De son côté, Naples a réalisé une prestation collective pleine et les Partenopei ont pu entrer en ébullition.

C'est une ambiance et un adversaire que Naples commençait à connaître. La Ligue des champions, sa musique et le FC Liverpool, un adversaire contre lequel Naples était invaincu sur les trois dernières confrontations. Et après quelques secondes de match, la supériorité des Napolitains s'est fait ressentir, Victor Osimhen dribblant Alisson Becker mais trouvant le poteau (1re). Très actif sur le front de l'attaque, l'ex-buteur du LOSC a fait des misères à la charnière centrale Gomez-Van Dijk.

Des Reds passifs, laxistes et peu réalistes

Si le premier a été carrément remplacé à la mi-temps, le second a engendré un penalty pour Naples et blessé le Nigérian. Dès lors, Piotr Zielinski a transformé le premier penalty d'un contre-pied parfait (6e, 1-0), puis Osimhen a voulu se faire justice lui-même. Mais Alisson a stoppé sa tentative (18e).

Pas si grave pour Naples, car la supériorité collective était constante. D'une jolie combinaison avec Zielinski, André-Frank Zambo Anguissa a ajouté un deuxième but (31e, 2-0) puis Giovanni Simeone, entré en jeu à la place d'Osimhen, a inscrit son tout premier but en Ligue des champions après seulement cinq minutes sur la pelouse (45e, 3-0). À terre, Liverpool ne s'est pas révolté en deuxième période.

Dans tous les bons coups, Zielinski s'est offert un doublé en renard des surfaces (47e, 2-0), puis Luis Diaz s'est contenté de sauver l'honneur dans la foulée (49e). Mais contrairement à son traditionnel ADN européen, Liverpool n'est pas entré dans une folle remontée. Ces Reds étaient passifs, laxistes et peu réalistes. Autant de qualificatifs qui prouvent que les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas...

