Marseille se prépare. Au total, un millier de gendarmes et policiers sont mobilisés pour le match entre l'OM et l'Eintracht Francfort en Ligue des champions ce mardi soir. Dès lundi soir, des supporters allemands et marseillais se sont cherchés dans le centre-ville et une rixe a opposé une vingtaine d'entre eux en fin de soirée. Au total, huit personnes ont été interpellées, dont un Allemand, la plupart pour port d'arme ou outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a détaillé la préfecture.

Ad

Au Vélodrome, le parcage visiteurs sera plein au coup d'envoi (21h00), avec 3.300 spectateurs, mais plusieurs milliers de fans de l'Eintracht sans billet devraient également rejoindre Marseille --quelque 5.000 selon les prévisions des autorités. A ce titre, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris plusieurs arrêtés interdisant notamment aux supporters allemands de se déplacer en centre-ville.

Ligue des champions Du déclassement de Payet à la promotion de Rongier : les choix forts de Tudor IL Y A 12 HEURES

62.000 spectateurs attendus

Le stade sera quasi plein avec environ 62.000 spectateurs attendus, sachant que quelques centaines de places à côté du parcage allemand n'ont volontairement pas été commercialisées. Côté OM, 1.200 personnes ont été mobilisées pour l'accueil et la sécurité et une quarantaine de stadiers allemands seront également présents. La saison dernière, plusieurs matchs européens de l'OM avaient été émaillés d'incidents entre fans autour ou à l'intérieur du Vélodrome: contre l'équipe turque du Galatasaray, les Suisses de Bâle, les Grecs du Paok Salonique ou les Néerlandais du Feyenoord.

Jeudi dernier, les images édifiantes de violents affrontements entre supporters allemands du FC Cologne et supporters français dans le stade de Nice ont de nouveau posé la question de la sécurité autour du football.

Ligue 1 Tudor s'explique pour Payet : "Je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté" 10/09/2022 À 22:27