Le Barça retrouve la Ligue des champions avec bonheur. Les joueurs de Xavi ont lancé leur campagne européenne par une large victoire sur le Viktoria Plzen, mercredi, lors de la 1re journée du groupe C (5-1). Franck Kessié a ouvert le score (13e), Robert Lewandowski s'est offert un triplé (35e, 45e+3 et 67e) alors que Jan Sykora avait réduit la marque (44e) et Ferran Torres s'est joint à la fête (70e). Les Catalans confirment leur début de saison prometteur mais le défi sera plus relevé dans une semaine sur la pelouse du Bayern, qui est allé s'imposer chez l'Inter Milan dans le même temps (0-2).

Offensifs dès les premières secondes, les Blaugrana ont tout de suite donné beaucoup de travail à la défense des timides champions de République tchèque, qui ont dû franchir trois tours de qualification avant d'atteindre la phase de groupes. Ousmane Dembélé, mais aussi le très actif Sergi Roberto ont énormément percuté sur la droite. L'ancien Rennais a cependant aussi effectué une longue passe trop molle vers Jules Koundé, inhabituel défenseur central gauche, qui a été devancé par l'avant-centre tchèque Thomas Chory dans le rond central avant d'aller le reprendre devant sa surface (8e).

Les deux Français du Barça ont cependant vite oublié cette alerte, car Dembélé a obtenu un corner et déposé le ballon sur la tête de Koundé aux six mètres pour une remise qui a permis à Kessié d'ouvrir le score de près (1-0, 13e). L'Ivoirien a ouvert son compteur avec sa nouvelle équipe et lancé la belle soirée catalane. L'ancien Milanais a encore tenté sa chance d'une reprise rasante, mais Jindrich Stanek l'a captée sans trembler (22e).

Un Barça impérial en attaque, pas en défense

La rencontre a failli basculer quand l'arbitre a accordé un penalty à Plzen après avoir vu Andreas Christensen retenir Jhon Mosquera. Le défenseur danois allait même recevoir un carton rouge mais le VAR est intervenu et a plutôt sanctionné l'attaquant pour un coup de coude dans le visage de son adversaire et le penalty a finalement été annulé (26e). Remis de cette frayeur, le Barça est vite reparti à l'attaque et Lewandowski a doublé la mise d'une frappe axiale parfaitement précise (2-0, 34e).

Disponible, remuant et très à l'aise techniquement, le serial buteur polonais a aussi permis aux siens de refaire le break d'une tête plongeante sur un centre de Dembélé juste avant la pause (3-1, 45e+3). Le Viktoria Plzen avait en effet réduit le score sur une de ses très rares offensives par l'intermédiaire de Sykora après un centre de Vaclav Jemelka (44e).

Lewandowski voit triple

Gerard Piqué a remplacé Sergi Roberto à la reprise et Koundé est passé à droite de la défense barcelonaise (46e). Les hommes de Xavi ont tranquillement pu dérouler leur jeu offensif et Lewandowski a remis cela en marquant d'une frappe axiale au ras du poteau gauche de Stanek, qui n'a toutefois pas démérité sur la pelouse du Camp Nou et réalisé de nombreuses parades (4-1, 67e).

Entré en jeu à la place du plus discret Ansu Fati, Torres, lui, a profité d'une louche de Dembélé pour placer le ballon sous la barre d'une superbe volée en pivot dans la course (5-1, 71e). Le Barça a rempli sa mission du jour en surclassant l'adversaire le plus faible d'une poule très relevée. Les prochaines échéances seront d'un autre calibre, notamment face à un Bayern qui lui avait infligé deux lourds revers 3-0 l'an dernier avant de l'éjecter de la phase de groupes. Cette fois, Lewandowski sera cependant du côté catalan.

