Un match nul, et des regrets pour l’AS Monaco. Opposé, à Louis-II, au PSV Eindhoven pour ce match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, le club de la Principauté n’a pu qu’arracher un nul, au terme d’une rencontre qu’il a dominée (1-1). Un résultat décevant avant le match retour, mardi prochain au Philips Stadion, surtout vu les nombreuses occasions que se sont procurés les partenaires de Wissam Ben Yedder, trop maladroits devant et qui devront donc aller chercher leur qualification pour les barrages aux Pays-Bas.

Comme l’an passé, en phase de groupe de Ligue Europa (0-0) Monaco n’a pas réussi à dominer le PSV à la maison. Mais cette fois, le résultat est beaucoup plus embêtant pour les joueurs de Philippe Clément, qui auraient pu se faciliter la route vers la Ligue des champions s’ils s’étaient montrés beaucoup plus tueurs face au but adverse. Devant des tribunes beaucoup plus remplies que de coutume sur le Rocher, les Monégasques ont fait vibrer leur public presque de bout en bout.

Alors qu’ils ont eu la maîtrise du ballon très rapidement, et qu’ils se sont vus refuser un possible penalty pour une main de Jordan Teze dans la surface (32e), ce sont pourtant les locaux qui ont craqué les premiers, sur le seul mouvement offensif abouti des joueurs de Ruud van Nistelrooy en première période. Servi par Luuk De Jong à l’entrée de la surface, Joey Veerman a décoché une frappe puissante du gauche pour tromper Alexander Nübel (0-1, 38e).

Une meilleure deuxième mi-temps

Alors qu’ils avaient jusque-là manqué de tranchant, les joueurs de l’ASM ont toutefois eu le mérite de bien réagir au retour des vestiaires. Takumi Minamino, la seule recrue de l’été alignée au coup d’envoi, aurait pu lancer parfaitement son aventure sous le maillot monégasque à la suite d’un superbe service de Guillermo Maripan dans le dos de la défense adverse, mais il a loupé sa frappe du gauche, seul face à Benitez (49e).

Guus Til a lui aussi tiré à côté sur la seule grosse occasion des siens en seconde période (52e), Monaco est finalement revenu sur sa grande force du jour : les coups-francs. Usant constamment de combinaisons piégeuses, les partenaires d’Axel Disasi ont constamment fait trembler la défense du PSV.

Et c’est finalement le défenseur français qui profitait d’une situation confuse dans la surface néerlandaise pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 80e). Les visiteurs ont dès lors subi, et Monaco aurait pu doubler la mise, encore sur coup franc, si le poteau de Benitez ne s’était pas interposé sur la tête de Youssouf Fofana (88e), avant que Disasi ne loupe, d’un dernier coup de casque, le cadre de peu (90e+5). La qualification se jouera donc dans une semaine pour Monaco, avec un mot d’ordre : être enfin efficace.

