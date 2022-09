Pau Lopez : 7

Vigilant sur une frappe de Lindstrom qu'il détourne sur la barre (54e), il maintient surtout l'OM dans le match en remportant ses deux duels devant Kolo Muani (75e) puis Kamada (81e). Sans lui, l'addition aurait été beaucoup plus salée.

En bref… Le meilleur Marseillais du soir, ce qui en dit long.

Jonathan Clauss : 4

Très brouillon en début de match, il n'a que trop peu fait les bons choix. L'ancien Lensois a pioché physiquement, visiblement usé par l'enchaînement des matches. Son centre parfait pour Balerdi (38e) aurait mérité un meilleur sort mais c'est trop peu pour Clauss, qui nous a habitués à une plus grosse activité sur son aile.

En bref… À bout de souffle.

Leonardo Balerdi : 4

Il a sauvé la baraque deux fois (13e, 45e) avec des retours opportuns mais il a souffert face à la vitesse et aux enchaînements des attaquants de Francfort. Balerdi laisse Kolo Muani absolument seul dans son dos (75e) et il peut remercier son gardien de lui avoir sauvé la mise.

En bref… Pas au niveau.

Eric Bailly : 5,5

De l'autorité dans les duels, beaucoup de puissance : l'Ivoirien a signé une grande prestation. Problème, de taille, il est à l'origine du but allemand : son contrôle raté, et son excès de confiance, ont exposé l'OM sur l'ouverture du score. Un péché de gourmandise qui coûte cher, même s'il a fini le match très fort avant de sortir sur blessure.

En bref… Une seule erreur, celle qui ne fallait pas faire.

Remplacé par Mattéo Guendouzi (65e).

Sead Kolasinac : 4

Enrhumé par Kolo Muani sur une feinte de corps (25e), il a souffert dans les duels. Pas toujours précis dans l'alignement, le Bosnien a manqué de tranchant dans ses interventions. Lui aussi manque globalement de justesse.

En bref… La Ligue des champions réclame autre chose.

Remplacé par Issa Kaboré (83e)

Nuno Tavares : 5

Dommage qu'il n'ait pas tenu son rythme des 30 premières minutes où on ne vit que lui. Francfort ne lui a laissé que des miettes, il a tracé des boulevards et offert des caviars (12e, 22e). Mais il a complètement baissé de rythme ensuite et n'est jamais réapparu en seconde période. Il s'est éteint, entraînant l'OM par le fond.

En bref… Trop inconstant.

Valentin Rongier : 4

Son erreur a coûté un point car c'est lui qui offre la passe décisive à Lindström sur le seul but du match. Il veut couper la trajectoire de la passe mais rate son intervention. Dommage car lui, contrairement aux autres, a mis des intentions et de l'activité même si ce fut parfois brouillon. A l'image de la plus grosse occasion de l'OM, qu'il rate (66e).

En bref… Une erreur fatale.

Jordan Veretout : 4,5

Un retour décisif sur Lindstrom (58e), une belle reprise (89e) en toute fin de rencontre mais c'est trop peu pour celui qui a souffert face aux combinaisons et à l'activité de l'Eintracht. Lui aussi doit élever son niveau en milieu de semaine, même si sa générosité reste une béquille précieuse.

En bref… Insuffisant.

Kristijan Jakic (Eintracht Francfort) face à Jordan Veretour (Marseille), mardi 13 septembre 2022. / Ligue des champions Crédit: Getty Images

Gerson : 3

Vingt premières minutes complètement neutres où il a cherché sa place. Redescendu d'un cran, il fut à peine plus utile même s'il offre un joli ballon à Tavares (24e). Des maladresses, dont une perte de balle dangereuse (45e), et surtout un apport offensif proche du néant.

En bref… Absent.

Remplacé par Amine Harit (59e) qui a apporté un peu de folie et réveillé complètement l'OM. De quoi regretter son statut de remplaçant.

Dimitri Payet : 3

Il n'avait pas joué la moindre minute depuis le 31 août et ça s'est vu. Payet a manqué de vitesse d'exécution, d'intensité et a gâché un bon paquet d'opportunités. Est-ce le manque de rythme du Réunionnais ? Toujours est-il qu'il a totalement raté ses retrouvailles avec la Ligue des champions. Sans inspiration, sans influence. Sa sortie du terrain coïncide avec le réveil de l'OM.

En bref… Un poids mort.

Remplacé par Cengiz Ünder (59e) qui a, lui aussi, secoué le cocotier.

Alexis Sanchez : 4

On l'a vu beaucoup râler et se frustrer. Il faut dire que le Chilien n'a eu que des miettes à se mettre sous la dent. Il aurait pu ouvrir la marque mais sa frappe a fui le cadre (12e). Pour le reste, il s'est démené, en vain, et a souffert du manque de soutien.

En bref… Moins saignant qu'à son habitude.

Remplacé par Luis Suarez (59e), remuant mais brouillon.

