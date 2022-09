A Naples, tout le monde le connaît. Presque autant que les joueurs du Napoli. Daniele "Decibel" Bellini, grand gaillard au teint méditerranéen et au sourire facile, fait raisonner sa voix dans toute la ville depuis plus d'une décennie. "Précisément quatorze ans", nous indique-t-il lors de notre appel vidéo, mardi dernier. Speaker officiel de son club de cœur, qu'il supporte "depuis petit", un amour qu'il qualifie "d'indescriptible", l'homme aux 264 000 followers sur Instagram est devenu célèbre en scandant, en 2013, neuf fois le nom de Gonzalo Higuain. Oui, neuf fois ! La vidéo devient rapidement virale sur les réseaux sociaux.

Depuis, Bellini en a hurlé bien d'autres dans "son" stade, de ceux de Dries Mertens à Lorenzo Insigne, en passant par Jorginho, un joueur dont il est d'ailleurs resté très proche depuis son départ à Chelsea. Sa voix, toujours préparée méticuleusement avant les matches à domicile, pourrait bien servir lors du choc entre Naples et Liverpool, ce mercredi (21h).

Comment êtes-vous devenu speaker du Napoli ?

Daniele Bellini : En réalité, c’est un petit miracle. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver. J’ai eu la chance que ça se réalise en étant au bon endroit au bon moment… Une fois, je devais remplacer un ami et un collègue. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais parti.

Vous souvenez-vous de votre premier match ?

D.B : Bien sûr, il y a même une vidéo sur Youtube. C’était un Napoli-Juve, victoire 3-1. Je me souviens que c’était un moment incroyable en tout début de saison, et il a plutôt porté chance pour la suite.

Speaker et DJ, c’est donc compatible ?

D.B : Oui (rires) ! La musique est toujours une composante importante de ma vie. C’est l’aspect le plus important de ma vie. Je fais toujours des soirées ici et là.

Quelle relation as-tu avec les tifosi du Napoli ?

D.B : Je pense que je suis comme leur ami, car je suis moi aussi un tifoso du Napoli depuis petit. Ils savent qu’ils peuvent toujours me poser des questions, faire des photos, etc… Ils peuvent me demander ce qu’ils veulent. Je suis l’un d’eux. J’aime notre relation.

Et faire ce métier dans un stade plus moderne, c’est quelque chose qui pourrait vous plaire ?

D.B : Oui, ça pourrait être quelque chose de bien. Avoir la possibilité de profiter de nouvelles technologies, être plus proche des supporters… Cela pourrait être très beau. Avoir un public aussi chaud proche de la pelouse, ce serait exceptionnel.

Vous venez de débuter votre quatorzième saison en tant que speaker du Napoli…

D.B : Beaucoup d’années, beaucoup de joueurs qui vont et viennent. Il n’y a plus les cadres historiques, mais c’est bien de savoir que le lien reste même à distance. Et au club, beaucoup de salariés sont toujours là, tous exceptionnels. C’est beau de travailler avec des personnes comme ça.

Hurler le nom de Cavani, c'était quelque chose

Justement, gardez-vous contact avec certains anciens joueurs ?

D.B : Oui ! Je dois aller à Londres pour retrouver Jorginho et Kalidou (Koulibaly). Et partir ensuite à Istanbul pour retrouver Dries (Mertens), voire Toronto pour voir Lorenzo (Insigne). Tous sont extraordinaires et méritent le succès qu’ils ont. Ils y sont parvenus avec le travail, le sacrifice et le sérieux.

Lequel a été le plus sympathique ?

D.B : C’est difficile de choisir, mais Jorginho est quelqu’un en or. Toujours disponible, sympathique, avec le sourire et prêt à plaisanter. C’est avec lui que je suis le plus proche.

Quel nom a été le plus plaisant à hurler durant toutes ces années ?

D.B : Celui de Cavani, c’était quelque chose. On a beaucoup rêvé avec lui. Mais il y en a tellement d’autres. Lavezzi, Mertens…

Est-il vrai que vous faites ce travail gratuitement ?

D.B : Quand le club de ton cœur décide de t’appeler, tu es prêt à tout pour le rejoindre. C’est la même chose pour moi. Ma passion pour le Napoli est intacte depuis tout petit.

Avez-vous une méthode pour préparer votre voix avant chaque match ?

D.B : Je fais toujours très attention la veille du match. Et j’ai plusieurs exercices à faire pour me préparer. Mais au final, c’est toujours pareil : je me laisse complètement aller et je laisse tout sortir sans contrôle. C’est la soirée qui me guide, les émotions…

Et si vous deviez ressortir un match en particulier ?

D.B : Il y a eu beaucoup de grandes soirées. Le Barça, le Real Madrid, Liverpool… Ces équipes donnent toujours une saveur particulière et la sensation de vivre un moment unique. Cela me rend heureux de le faire depuis le terrain, c’est merveilleux.

La lassitude ne vous a donc jamais envahi ?

D.B : Non. Je rêve de faire ça jusqu’à mes 120 ans (rires). Allez, visons cent ans. Je rêve de mourir dans ce stade, désormais intitulé au nom du grand Diego Maradona… Au moins, comme ça, on fera ma pierre tombale là-bas.

Accepteriez-vous de travailler pour un autre club ?

D.B : En Italie, personne. Je pourrais faire une folie uniquement pour Chelsea, où sont mes amis (il marque une pause) Non, je ne pourrais même pas. Le Napoli et rien d'autre.

Dites-vous la vérité, l’entraînement a été intense pour prononcer correctement le nom de Kvaratskhelia…

D.B : Je me suis entraîné tout l’été ! J’ai même contacté des amis géorgiens pour avoir la bonne prononciation et me donner un coup de main. Ils m’ont beaucoup aidé.

Avez-vous la même énergie dans la vie de tous les jours ?

D.B : J’aime vivre la vie toujours au maximum, donc j’essaie d’être toujours au top pour profiter de chaque instant.

