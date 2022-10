Il sait que les caméras sont braquées sur lui. Que chacun de ses gestes sera scruté et interprété. Que chacun de ses mots sera décortiqué et analysé. Du haut de ses 23 ans, Kylian Mbappé a déjà eu tout le temps d'apprendre à maîtriser les enjeux de la communication. Dans ce domaine indissociable de son statut d'icône du football mondial, il fait même preuve de beaucoup de talent. Surtout quand c'est dans son propre intérêt. Quitte à ce que ce ne soit pas vraiment dans celui du club auquel il appartient. Le PSG a eu une nouvelle occasion de s'en rendre compte le week-end dernier.

Ad

La star parisienne avait décidé de bouder à Reims. Dès le début. Mbappé a fait la moue tout le match, comme s'il voulait intentionnellement montrer son mal-être à tout le monde. Il s'est traduit sur le terrain avec une prestation franchement insipide. En fin de match par un geste inadmissible qui aurait dû lui valoir un carton rouge. Et après la rencontre par un post étrange publié sur son compte Instagram avec le hashtag "pivotgang" . Le point final d'un message qu'il s'évertuait à faire passer tout au long de la soirée avec une attitude assez déconcertante. Mais totalement voulue de sa part.

Ligue des champions Galtier : "Je cherche à rassurer Mbappé et trouver d'autres options" IL Y A 6 HEURES

Les promesses non tenues de l'été

Sur le fond, son mécontentement peut éventuellement se comprendre. Mbappé espérait probablement autre chose après avoir prolongé son contrat avec le PSG au printemps dernier, alors que tout semblait indiquer son départ au Real Madrid. Malgré le remaniement profond de l'effectif, le changement d'entraîneur, l'arrivée de Luis Campos qu'il connaît si bien au poste de conseiller sportif, le natif de Bondy attendait manifestement davantage de la révolution estivale opérée par Paris. Un club qui a vraiment employé les (très) gros moyens pour le mettre plus que jamais au centre de son projet.

SOS défense et milieu exposé : Galtier doit-il essayer un autre système ?

Cela passait aussi, surtout, par le mercato. Avec, assurément, l'arrivée d'une véritable pointe pour le décharger de ce fameux travail de pivot qu'il semble honnir, et lui offrir la configuration qu'il affectionne avec un point d'appui en attaque. Avec, peut-être, le départ de Neymar pour lui donner tout loisir de s'exprimer dans sa zone de prédilection, côté gauche avec une liberté totale de mouvements. Rien de tout cela ne s'est passé. C'est la responsabilité de la direction du PSG, et cela a manifestement généré une grande frustration chez Mbappé.

Reims, Montpellier, les Bleus…

Le fond de sa colère peut donc s'expliquer, mais cela ne justifiera jamais la forme. Reims n'était pas le premier théâtre dont il s'est servi pour afficher ses états d'âme. Il y a eu le match au Parc des Princes face à Montpellier. Ce geste de dépit suivi d'un comportement totalement détaché sur une action où Vitinha ne lui a pas passé le ballon. Cet épisode du "penaltygate" avec Neymar qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette absence totale de célébration sur le but qu'il a fini par inscrire aux Héraultais. C'était le match de rentrée de Mbappé. Avec le recul, il avait bien tracé une tendance.

Messi déjà d'accord avec le Barça : pourquoi on n'y croit pas

Elle s'est confirmée même en dehors du cadre de son club. Avec ce rassemblement des Bleus au mois de septembre, et les déclarations du buteur parisien après la victoire sur l'Autriche (2-0), dans un match où il était associé à Olivier Giroud en attaque. "J’ai beaucoup plus de liberté ici, avait lancé Mbappé. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Olivier (Giroud, NDLR) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent." Un tacle même pas déguisé à son propre club.

Paris a d'autres soucis à gérer

C'est le plus troublant dans l'attitude de Mbappé. Dans son expression corporelle, dans ses déclarations, il laisse une très grande place aux observateurs et au public pour interpréter ses états d'âme et alimenter les polémiques. Le phénomène était déjà latent, par moments, sur ses cinq premières années à Paris. Il est devenu encore plus criant depuis sa prolongation de contrat avec le PSG. Figure de proue d'un club qui peine déjà à se construire un environnement sain et stable, l'attaquant parisien engendre lui-même de nouvelles tensions par son comportement.

Il ne rend pas vraiment service au PSG en agissant de la sorte. Il le plombe même plus qu'autre chose. Paris a déjà d'autres soucis à gérer après deux matches sans victoire et un jeu qui se délite cet automne après l'euphorie estivale. Il voit surtout son atmosphère polluée par un joueur justement censé lui donner de l'air. Mbappé sait si bien le faire. Il avait porté son club à bout de bras l'an dernier. Il totalise déjà 11 buts dans ce début de saison, sans donner l'impression de tourner à plein régime. Et malgré les diverses contrariétés qu'il n'envisage manifestement pas de ruminer en secret.

Ligue des champions Messi absent face à Benfica, Galtier confiant sur sa présence face à l'OM IL Y A 9 HEURES