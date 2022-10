Pierre Gaillouste aurait bien évidemment mieux dû maîtriser les événements et si la situation s'est envenimée, si Reims-PSG (0-0) s'est achevé sur deux chaudes échauffourées impliquant bon nombre de protagonistes, l'arbitre de la rencontre a sa part de responsabilité. Mais impossible de dédouaner ce samedi les joueurs parisiens. De Sergio Ramos à Kylian Mbappé, de Marco Verratti à Neymar, quelques-uns des joueurs les plus capés de la Ligue 1 se sont laissés à des écarts de comportement indignes de leur rang.

Tout a commencé par une faute anodine à 35 mètres du but parisien. Un coup de sifflet que n'a pas supporté Sergio Ramos venu hurler quelques insultes au visage de l'arbitre dans une image qui rappelait celle de Presnel Kimpembe, lui-aussi très véhément mi-septembre avec l'homme en noir . Résultat, deux jaunes en dix secondes et un 21e rouge en championnat (Liga et Ligue 1 combinés) pour l'international espagnol. ", l'a défendu Christophe Galtier au micro de Canal Plus après la rencontre.