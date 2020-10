Le mois dernier, l'Allemagne a concédé deux nuls en Ligue des Nations, 1-1 contre l'Espagne et en Suisse. " Nous avons choisi une équipe élargie qui nous offre suffisamment d'options pour les trois matches ", a expliqué Joachim Löw ce vendredi. Il a déclaré qu'il avait l'intention de diviser son équipe en deux groupes distincts, le premier pour le match amical à domicile contre la Turquie à Cologne mercredi prochain. Le second, qui comprendra un grand nombre de ses stars, sera utilisé pour les matchs de la Ligue des Nations contre l'Ukraine le 10 octobre à Kiev, puis contre la Suisse le 13 octobre à Cologne.

Le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos a été sélectionné malgré une blessure à la cuisse. Celui de Manchester City, Ilkay Gündogan, a lui été écarté après avoir été testé positif au Covid-19 il y a deux semaines. "Les joueurs arriveront en deux étapes et nous prévoyons essentiellement deux équipes différentes", a ajouté Löw. "Les joueurs du Bayern et de Leipzig ainsi que Toni Kroos, ne nous rejoindront que plus tard et commenceront l'entraînement mercredi", a indiqué le vainqueur du Mondial-2014. "Je ne compte pas les utiliser pour le match contre la Turquie".