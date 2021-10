Pourtant, dans les colonnes du quotidien sportif, Mbappé dévoilait que le contenu de ses discussions avec son sélectionneur se bornait au sportif ("avec le coach, on parle de jeu"). "Kylian est heureux d'être là, a rappelé DD à la veille de la demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique. Comme tous ses partenaires. Ce qui est passé est passé. L'important c'est aujourd'hui et demain." Pas question donc de réagir aux polémiques ou au spleen estival de son attaquant. Ce mercredi, dans les colonnes du Parisien, il n'avait pas dit autre chose, se chargeant de prendre la défense de Mbappé : "Kylian n’est pas un joueur compliqué à gérer, a assuré le sélectionneur tricolore. Il s’inscrit toujours dans un objectif collectif."

On ne peut rien changer

Si Mbappé a révélé une faille, Deschamps s'est rapidement chargé de la dissiper. Le message est clair : tout le monde est sur la même ligne, avance avec un objectif commun et met derrière lui les rancœurs passées. "On ne peut rien changer", a-t-il continué en refusant de considérer cette Ligue des Nations, cette "parenthèse enchantée", comme un lot de consolation après l'échec à l'Euro. Deschamps, plus que jamais, regarde droit devant.

