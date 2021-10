coup de mou n'a pas duré plus de 48 heures avant qu'il ne renoue avec ses ambitions en sélection". Un peu plus d'un mois après l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro, Noël Le Graët a révélé avoir échangé avec Kylian Mbappé après l'Euro . Ces discussions ont-elle porté sur l'avenir du Bondynois en équipe de France ? Ce mercredi, Le Parisien indique que l'attaquant parisien a pensé à mettre sa carrière internationale sur pause après l'échec face à la Suisse, notamment marqué par son tir au but final manqué. Le quotidien francilien, qui cite des proches du joueur, précise que le "".

Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça

Qualif. Coupe du monde Haaland annonce son forfait contre la Turquie et le Monténégro HIER À 11:13

Je n'ai jamais voulu être un problème. Mais à partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça, a-t-il déclaré dans un premier temps. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné." Dans la longue interview qu'il a accordée mardi à L'Equipe , l'ancien Monégasque, touché par les critiques et notamment des insultes racistes sur les réseaux sociaux après l'Euro, a sous-entendu avoir pensé faire un break avec les Bleus. "..., a-t-il déclaré dans un premier temps.."

Les tirs au but, tout sauf une "loterie" : "Mbappé a imité Bolt, c’est un signe de nervosité"

Avant d'affronter la Belgique jeudi, pour la demi-finale de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a reçu le soutien de ses coéquipiers en Bleus. "Il est intégré à 100% avec l'équipe, a souligné Lucas Hernandez en conférence de presse. C'est un joueur énorme, tout le monde l'aime en équipe de France, il est très respecté. C'est un jeune joueur mais déjà un cadre... On a besoin de lui ici." "On est ensemble quand ça se passe bien et quand ça se passe moins bien. On assume ensemble, on ne laisse personne de côté, c'est notre philosophie, on ne va pas la changer", a ajouté Raphaël Varane.

Kylian n’est pas un joueur compliqué à gérer

L'attaquant de 22 ans a reçu un autre soutien et non des moindres : celui de son sélectionneur. "Kylian n’est pas un joueur compliqué à gérer. Il s’inscrit toujours dans un objectif collectif. Après, il a cette capacité, partagée avec quelques joueurs, à pouvoir faire la différence tout seul lors d’un match. Mais ce n’est pas pour ça que lui-même s’autoexclut de l’objectif collectif", a conclu Didier Deschamps.

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Qualif. Coupe du monde La Fifa salue la décision britannique facilitant la libération des internationaux 03/10/2021 À 21:54