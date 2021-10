Comme attendu, Didier Deschamps reste fidèle à sa défense à trois pour affronter la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Raphaël Varane et Lucas Hernandez seront accompagnés de Jules Koundé, auteur de débuts laborieux en sélection mais qui va, cette fois, jouer à son poste dans l'axe. Benjamin Pavard, à droite, et Théo Hernandez, très bon lors de ses débuts internationaux face à la Finlande en septembre, à gauche, seront chargés de l'animation des couloirs.

Le reste du onze tricolore ne recèle aucune surprise. Paul Pogba et Adrien Rabiot forment la paire du milieu de terrain. En attaque, les trois stars des Bleus sont titularisées à leur poste préférentiel. Antoine Griezmann jouera dans l'axe en soutien de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Le Parisien fêtera ce jeudi sa 50e sélection en équipe de France. Il jouera très gros ce soir, lui qui n'a inscrit qu'un seul but en un an avec les Bleus et qui reste sur six matches sans faire trembler les filets adverses.

Les Belges avec De Bruyne, Hazard et Lukaku...

Les Belges, eux aussi, joueront à trois derrière avec le trio Toby Alderweireld, Jason Denayer et Jan Verthongen. Mais c'est surtout le trio d'attaquants (Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku) qui donnera des sueurs froides aux Bleus...

