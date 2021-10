Cette fois, Kylian Mbappé n'a pas tremblé. Après son penalty manqué à l'Euro face à la Suisse, l'attaquant de l'équipe de France a (re)tenté sa chance face à la Belgique, jeudi soir, en demi-finale de la Ligue des nations (3-2). Et il n'a pas raté. C'est tout ce que voulait Karim Benzema, son coéquipier, qui lui a volontairement laissé le ballon. "Pour le penalty, nous sommes des joueurs qui tirons tous des penalties. J’avais envie qu’il marque. J’ai récupéré le ballon et je lui ai donné. Après ce qu’il y a eu à l’Euro, c’est effacé. C’était un match. J’avais vraiment envie qu’il marque. C’est un but décisif qui nous a permis de continuer pour aller chercher la victoire", a ainsi confié l'attaquant madrilène à M6.

Sur le terrain, j’essaie de rendre meilleur mes coéquipiers à chaque fois. Le dernier match contre la Finlande avec Griezmann, ça s’était bien passé. Là, avec le retour de Kylian, on s’est bien trouvé. Avec Antoine aussi. C’est toute l’équipe", a-t-il ajouté. En plus d'être décisif sur le terrain, "KB9", qui a fait son retour dans ce groupe après des années d'absence, semble déjà en être l'un des vrais leaders. Le buteur madrilène, ainsi que Kylian Mbappé, figure d'ailleurs ", a-t-il ajouté. En plus d'être décisif sur le terrain, "KB9", qui a fait son retour dans ce groupe après des années d'absence, semble déjà en être l'un des vrais leaders. Le buteur madrilène, ainsi que Kylian Mbappé, figure d'ailleurs dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or

