Il ne l'a pas dit. Mais sans doute aurait-il aimé jouer un mauvais tour aux Bleus de Didier Deschamps en ouvrant son compteur personnel avec la Roja. Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu : la France a fini par avoir le dernier mot. Et Laporte est reparti de Milan, battu. Mais pas abattu, même si un peu amer.

"C'est une défaite difficile. Nous avons montré que nous avions une grande équipe malgré la jeunesse, nous avons mieux joué qu'eux, mais ce qui compte c'est le résultat", a-t-il confié après le coup de sifflet final.

Sur le but accordé à Mbappé, suite à l'intervention de Garcia et du VAR, le défenseur de Manchester City n'en a pas dit plus. Il retient la défaite et pas grand chose de plus : "Il y a de nouvelles règles et chaque arbitre les interprète comme il veut, en leur faveur dans ce cas. Je ne veux pas m'attarder dessus. Moi je voulais que ce soit nous qui gagnions, ça ne me fait rien que ce soit la France, ce n'est pas une joie particulière."

