17 ans et 62 jours. Sept matches professionnels avec le Barça. Première convocation avec l'Espagne pour cette trêve internationale. Et première titularisation ce mercredi soir face à l'Italie en demi-finale de la Ligue des Nations. Voilà, en bref, le parcours de Gavi, la nouvelle pétite du Barça qui devient le plus jeune international espagnol de l'histoire. Luis Enrique, son sélectionneur, n'a visiblement pas hésité à l'aligner malgré l'enjeu du soir.

"Si c'est trop tôt pour l'appeler ? Peut-être, avait réagi le sélectionneur espagnol. Je le connais depuis un certain temps parce qu'il est au centre de formation du Barça et qu'il en est l'un de ses joueurs référence. Je n'ai aucun doute sur les performances qu'il fera dans le futur. Aucun. Idem au sujet de son comportement. Le fait qu'il y a certains joueurs blessés permet d'en voir d'autres...". En l'absence de Pedri et Soler, Gavi est aligné aux côtés de vieux briscards comme Koke et Busquets. Il battra ainsi le record de précocité d'Angel Zubieta Redondo, qui avait revêtu le maillot de l'équipe d'Espagne pour la première fois à 17 ans et 284 jours, lors d'un match amical perdu 1-0 contre la Tchécoslovaquie en 1936. Le troisième joueur le plus jeune à jouer avec la Roja avait été l'attaquant prodige du Barça Ansu Fati, coéquipier de Gavi au Barça. Ansu Fati avait été lancé à 17 ans et 308 jours en septembre 2020 lors d'un match de Ligue des nations contre l'Allemagne à Stuttgart (1-1).

En défense, Enrique opte pour une charnière Laporte-Pau Torres, avec Azpilicueta et Marcos Alonso sur les côtés. Oyarzabal, Sarabia et Ferran Torres composent l'attaquant de la Roja. Côté italien, Roberto Mancini a décidé d'aligner Federico Bernardeschi en faux 9, avec Federico Chiesa et Lorenzo Insigne dans les couloirs. Marco Verratti est titulaire, alors qu'Alessandro Bastoni remplace Giorgio Chiellini derrière.

Les compositions officielles

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Insigne, Bernardeschi

Espagne : Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso - Koke, Busquets, Gavi - Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres

