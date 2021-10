La série de 37 matchs consécutifs sans défaite de la Squadra Azzurra s’arrête ici. L’Espagne s’est imposée ce mercredi soir à San Siro contre le champion d’Europe italien, en demi-finale de la Ligue des Nations (1-2). Réduits à dix juste avant la pause, les hommes de Roberto Mancini n’ont pu répondre à la domination technique espagnole, matérialisée par un doublé de Ferrán Torres en première période. L’Espagne va donc disputer la finale de la Ligue des Nations dimanche, contre le vainqueur du duel entre la Belgique et la France, qui se déroulera demain soir à Turin.

Deux tirs et deux buts pour Ferrán Torres

Qu’aurait été le scénario de cette rencontre sans l’exclusion de Leonardo Bonucci, à la 42e minute sur un duel engagé avec Sergio Busquets ? C’est une question que les supporters italiens se posent forcément, après cette première défaite de l’équipe de la Botte depuis le 10 septembre 2018 et un revers à Lisbonne contre le Portugal (0-1). Pourtant, les Azzurri sont tout à fait responsables de la fin de cette série. Étonnamment très nerveux dès l’entame de match, ils ont été les premiers à animer cette rencontre, sur un tir puissant de Federico Chiesa bien repoussé par Unai Simón (5e).

Également fébrile défensivement, l’Italie a rapidement concédé l’ouverture du score, sur un joli mouvement construit par Marcos Alonso et Mikel Oyarzabal et conclu de près par Ferrán Torres, laissé bien seul par Alessandro Bastoni (0-1, 17e). Marco Verratti, en difficulté physiquement au milieu de terrain face au jeune Gavi (17 ans, excellent pour sa première sélection avec la Roja) a transmis sa nervosité à son capitaine Leonardo Bonucci, rapidement averti à force de multiplier les contestations (30e).

L’exclusion de Bonucci a tout changé

Un carton jaune qui a eu son importance : après un duel engagé avec Busquets, M. Sergei Karasev, l’arbitre du match, n’a alors pas hésité à exclure le joueur de la Juventus pour un deuxième avertissement (42e). Une expulsion qui a sonné le glas des ambitions transalpines dans cette rencontre, puisque Ferrán Torres en a profité pour marquer de la tête avant la pause, sur un nouveau service somptueux d’Oyarzabal (0-2, 42e). Il est vrai que l’entrée de Giorgio Chiellini à la pause, a eu le mérite de colmater un maximum de brèches (57e, 78e, 82e).

17 ans et 62 jours, une précocité record : Comment Gavi s’éclate déjà dans la cour des grands

Mais cela n’a pas été suffisant, malgré le but de l’espoir inscrit par Lorenzo Pellegrini en fin de rencontre, sur une passe décisive pleine d’altruisme de Chiesa (1-2, 83e). L’Italie est éliminée de son "Final Four" de Ligue des Nations et voit son record d’invincibilité s’arrêter ce soir. L’Espagne, qui a eu du mal dans la finition après la sortie de Ferrán Torres, ménagé (49e), pourra observer très tranquillement, devant la télévision, le duel de titans qui opposera la Belgique aux Bleus de Didier Deschamps, ce jeudi soir à Turin dans l’autre demi-finale. La finale de cette 2e édition de la Ligue des Nations aura lieu dimanche à San Siro (20h45).

