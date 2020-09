C'est une nouvelle étape dans le retour en Bleu d'Adrien Rabiot. Un retour scruté, où le moindre de ses faits et gestes va être regardé. Mais la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 lui offre une situation atypique. Ce jeudi, l'ancien milieu de terrain du PSG a ainsi dû répondre aux questions des journalistes. Et le contexte a rendu l'exercice singulier, avec des questions envoyées au service de communication de la FFF qui les a relayées. Qu'importe, Rabiot a abordé tous les sujets que l'on pouvait attendre. Et comme souvent, il ne s’est pas caché.

Revenu en équipe de France pour la première fois depuis son mail adressé au sélectionneur où il expliquait refuser son statut de réserviste pour le Mondial 2018, le milieu de la Juve est déjà ravi de retrouver les Bleus et Clairefontaine. "Je suis très heureux d'être à nouveau au château avec l'équipe", a-t-il d'emblée glissé. Et il l'avoue : il a évidemment fait le point avec Didier Deschamps. "On a eu l'occasion de discuter, d'échanger sur ce qui s'était passé en 2018, mais aussi sur ce rassemblement et sur la Juve", précise-t-il sans en dire plus sur cette "discussion entre hommes, entre quatre yeux".

Ligue des Nations Camavinga et les Bleus : "Un rêve de gosse… même si je suis encore un enfant" 01/09/2020 À 15:21

Rabiot Deschamps Crédit: Getty Images

Il ne s'est rien passé entre le sélectionneur et moi. En tout cas, rien de personnel

Sa lettre ouverte où il estimait que son statut de réserviste ne répondait à "aucune logique sportive" ou encore les sorties de sa mère contre le président de la fédération, Noël Le Graët ("M. Le Graët est un menteur", avait-elle notamment asséné en janvier 2020 sur la chaîne L'Equipe), auraient pu l'écarter définitivement du groupe France. Mais l'élégant milieu de terrain n'a visiblement jamais fait une croix sur l’idée de rejouer pour son pays. Et notamment en raison du pragmatisme de Didier Deschamps. "Je sais que le sélectionneur ne reste pas figé sur ce genre de choses. Et qu'il regarde surtout les performances et suit les joueurs", confirme-t-il.

Il n'avait pas tort. Sa fin de saison en Italie, où il a été l'un des rares joueurs de la Juventus à sortir la tête de l'eau, lui a ainsi permis de revenir dans les petits papiers de Deschamps. D'ailleurs, il n'a pas pris soin de présenter ses excuses à son sélectionneur. Pas besoin, selon lui. "Il ne s'est rien passé entre le sélectionneur et moi. En tout cas, rien de personnel. Ni contre le président de la Fédération ou aucun joueur présent à ce moment-là. Je sais qu'il n'a rien pris contre lui. Donc, ça me parait un peu bizarre quand j'entends : est-ce qu'il va présenter des excuses ?", se justifie-t-il avant de préciser : "Je ne trouve pas qu'il ait eu de période trouble avec le sélectionneur. Il n'y a eu jamais eu d'affront ou d'agressivité. Il n'y a pas eu de problème vis-à-vis de lui." Cette ligne rejoint d'ailleurs celle du patron des Bleus : "Il n'y a pas eu de propos durs ou d'agressivité", a glissé DD la semaine passée.

Deux ans plus tard et alors que la France est devenue championne du monde sans lui ("Je ne suis pas rancunier. J'étais derrière l'équipe de France. Et vraiment content de cette victoire", avoue-t-il), Rabiot espère en tout cas profiter de ce rassemblement pour mettre un terme à sa traversée du désert sur la scène internationale, relancer son compteur de sélections, bloqué à six depuis mars 2018, mais aussi "s'affirmer dans cette équipe". "Je suis venu assez tôt quand même. Et je n'ai pas été le plus performant possible. C'est ça l'objectif", lance-t-il. Et il l'assure : il revient avec un nouvel état d'esprit. "J'ai évolué. Deux ans dans le football d'aujourd'hui, c'est dix ans à l'extérieur. Entre mes années à Paris et mon passage à Turin, j'ai pas mal changé en tant que footballeur mais aussi en tant qu'homme", prévient-il. De là à accepter un statut de réserviste à l'Euro si le cas se présente ? "C'est assez loin. Mon objectif n'est pas d'être réserviste. Mon objectif est d'être dans les23", conclut-il, en bon compétiteur. Il a de toute manière encore de nombreuses étapes à franchir jusque-là.

Ligue des Nations Deschamps sur Rabiot : "Si vous avez la moindre inquiétude sur mon autorité…" 27/08/2020 À 13:00