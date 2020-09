Hugo Lloris : 6

Un an sans équipe de France mais Hugo Lloris n'a pas rouillé. Assez peu sollicité, comme souvent, il a signé la parade décisive avec beaucoup d'autorité (38e). C'est ce qu'on lui demande : l'arrêt au bon moment, juste avant l'ouverture du score en l’occurrence. Vigilant, il a repoussé une belle frappe de Forsberg en fin de rencontre (89e). Il avait vécu un cauchemar à Stockholm (2-1) il y a trois ans, il a vaincu ses démons ce samedi.

En bref… So Lloris.

Léo Dubois : 4

Quelques centres, beaucoup de déchets. S'il avait fini par briller face à l'Albanie, il s'est, cette fois, heurté à ses limites offensives. Dommage parce que l'exil de Mbappé sur le côté gauche lui a donné l'espace nécessaire pour provoquer.

En bref… Pavard peut dormir tranquille.

Remplacé par Ferland Mendy (88e)

Dayot Upamecano : 4

Il est rentré sur le terrain avec beaucoup d'envie pour sa grande première. Sans doute trop puisqu'après un tacle mal maîtrisé, le roc de Leipzig a récolté un carton jaune après deux minutes seulement. Crispé, il a vécu une première période compliquée face au pressing suédois qui l'a souvent surpris. Le bizut des Bleus a souvent manqué de spontanéité. S'il a abusé de passes en retrait avant la pause, il s'est libéré ensuite à l'image de cette superbe mise sur orbite pour Mbappé (74e) ou cette couverture dans les derniers instants (89e).

En bref… De la crispation mais un potentiel évident.

Raphaël Varane : 5,5

On l'avait quitté sur un naufrage face à City en Ligue des champions, on l'a retrouvé bien dans ses baskets. En vigie de la défense à trois, son sens de l'anticipation et sa lecture du jeu soulagent. Mais il s'est fait surprendre par Berg en fin de première période. Heureusement, Lloris veillait. Hormis cet oubli, un match maîtrisé. En patron.

En bref… Un poste taillé pour ses qualités.

Presnel Kimpembe : 5

Très intéressant dans l'impact, il est un complément efficace à Raphaël Varane dans le ton de sa fin de saison réussie à Paris. Coupable de quelques oublis dans son dos en première période, il doit encore gagner en constance dans sa concentration. Comme en seconde période.

En bref… Une vraie alternative à Lenglet dans un profil différent.

Lucas Digne : 5

Ce système sied à ses qualités offensives. Mais il a fallu attendre la seconde période pour le voir ajuster la mire. Face à une Suède très disciplinée avant la pause, il n'a pas trouvé l'ouverture. Mais son bon centre pour Giroud (54e) et son caviar pour Griezmann (77e) rappellent qu'il a les qualités pour jouer les pistons gauches. Surtout quand l'adversaire est si facile à contenir défensivement.

En bref… On aurait aimé le voir plus disponible.

N'Golo Kanté : 8

Le 3-5-2 sacrifie un milieu mais ça ne s'est pas vu ce samedi. Parce que Kanté a joué pour deux ou trois même. Son activité est toujours démentielle mais ce samedi, NG s'est toujours trouvé au bon endroit dans les interceptions ou sur les seconds ballons. Il a multiplié les récupérations et tué dans l'œuf un nombre insensé d'offensives suédoises. S'il a connu du déchet dans la construction en début de match, la mobylette tricolore a compensé par un quadrillage démentiel du terrain.

En bref… Il paraît que Chelsea est prêt à s'en séparer, les Blues ont-ils perdu la tête ?

Adrien Rabiot : 5

Il a pâti de la comparaison avec N'Golo Kanté. Très effacé jusqu'à l'heure de jeu, il n'a pas su faire le lien entre la défense et l'attaque. L'ancien Parisien a fini par donner un aperçu de ce qu'il peut apporter à cette équipe dans la projection avec une récupération et une belle chevauchée (62e). C'est comme ça qu'on l'aime, le buste droit, les cheveux au vent. En conquérant. Ce fut trop rare ce samedi.

En bref… Une rentrée timide.

Antoine Griezmann : 3

Si la France a manqué d'inspiration dans son animation offensive, il en est le premier responsable. Ce système l'installe à son poste préférentiel et lui donne une liberté infinie. Très bon face à l'Albanie dans ce rôle en novembre, il n'a jamais pesé sur les évènements ce samedi. Il a dû reculer pour toucher des ballons mais c'est dans les 25 derniers mètres suédois qu'on l'attendait. Girezmann n'était pas dans son assiette et s'il fallait le prouver, sa reprise complètement ratée après un caviar de Digne (77e) est un signe qui ne trompe pas. Tout comme son penalty envoyé dans le ciel de Solna (90e+5). Jusqu'ici, son manque de confiance en club n'impactait pas ses performances en sélection, il ne faudrait pas que ce genre de prestations se reproduisent trop souvent.

En bref… Pas encore de quoi s'inquiéter mais une première alerte.

Kylian Mbappé : 6

Ce système devait lui permettre de retrouver l'axe en Bleu. Mais il s'est montré dangereux et précieux quand il a commencé à s'exiler sur le côté gauche. Il a toujours tenté de faire des différences. Si la bombe de Bondy a connu du déchet, le Parisien a fini par être récompensé avec de la réussite mais aussi beaucoup de culot. Son but, fruit d'un contre favorable et d'une belle inspiration, a permis aux Bleus de sceller le sort du match. Même quand il n'a pas ses jambes de feu, Mbappé est indispensable.

En bref… Muet lors du Final 8 en Ligue des champions, ce but a dû le soulager.

Remplacé par Anthony Martial (77e). Véritable poison dans le dos, sa vitesse a fait la différence et permis aux Bleus d'obtenir un penalty.

Olivier Giroud : 3

A priori, c'est un match comme il les aime avec du combat. Mais la défense suédoise a pris le dessus sur un Giroud effacé. Il a fallu attendre la 54e minute et un centre précis de Lucas Digne pour le voir remporter un duel dans les 16 mètres suédois. A sa décharge, il n'a jamais vraiment été servi dans de bonnes conditions et la timidité des deux pistons français l'a privé de munition. Bien sûr, il est toujours aussi précieux dans ses replis ou sur les corners adverses. Mais on en attend beaucoup plus.

En bref… Trop transparent.

Remplacé par Steven Nzonzi (90e).

