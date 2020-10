La méthode Coué utilisée par DD ? Malgré un match nul sans saveur obtenu par l'équipe de France, à domicile, face à une solide équipe portugaise, le sélectionneur des Bleus semblait satisfait de l'animation et du système mis en place pour ce match de Ligue des nations. Alignés dans un 4-4-2 quelque peu expérimental, avec Antoine Griezmann en pointe d'un milieu en losange et positionné derrière le duo d'attaque Kylian Mbappé-Olivier Giroud, les champions du monde ont eu du mal à créer du jeu.

Lucide malgré tout sur la faiblesse de la prestation offensive de ses joueurs, le sélectionneur a ensuite évoqué ce système mis en place face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo : "On a un bon équilibre, mais on doit être capable d'être plus dangereux offensivement. C'est un match plus statique, plus verrouillé aussi, avec peu d'occasions. Le système nous a permis d'avoir la possession mais sans créer suffisamment de danger. Mais c'est sans doute aussi dû à cette équipe du Portugal."