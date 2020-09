On en a vu des plus stressés. Alors certes, Eduardo Camavinga ne s'est pas retrouvé dans le grand auditorium de Clairefontaine face à l’habituelle nuée de journalistes venue butiner ses paroles. Covid oblige, il a été interrogé à distance. Mais pour sa première conférence de presse en tant que joueur convoqué en équipe de France, le jeune Rennais n'a pas semblé impressionné. C'est le moins que l'on puisse dire. Si les réponses aux questions sont encore courtes, le discours est clair et laisse présager du meilleur.

Appelé sous les drapeaux pour la première fois de sa courte carrière, jeudi alors qu’il déjeunait avec Ousmane Dembelé, Eduardo Camavinga a découvert la vie de château, lundi à Clairefontaine. Il occupe la "grande" chambre de celui qu'il remplace numériquement et qui est aussi une source d'inspiration, un certain Paul Pogba. Et il est arrivé avec un autre Rennais, Steven NZonzi. Ce dernier a parlé au petit nouveau, âgé de 17 ans, faut-il le rappeler. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il l'a déstressé. Parce que le jeune homme, qui deviendra possiblement samedi en Suède ou mardi prochain face à la Croatie le troisième plus jeune international de l'histoire des Bleus, ne parait pas écrasé par l'événement.

Rester le plus longtemps possible

"Je ne suis pas stressé, je n'ai pas de pression, a-t-il assuré mardi. Avant de résumer en trois mots ce que cette première convocation lui inspire : "Joie, fierté et honneur". La suite, c'est le maillot sur le paletot : "Ce serait un rêve. Un rêve de gosse, même si je suis encore un enfant … Ce serait quelque chose de très grand pour moi, ma famille et mes proches." Ceci étant dit, les records de précocité, le joueur né en Angola et naturalisé en 2019 n'en a cure. Ce qui compte, c'est la longévité. "Ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut, avant tout, c'est faire un bon stage et de rester le plus longtemps possible".

Tête de proue et symbole de cette première liste rajeunie de 2020/2021, Eduardo Camavinga, 33 matches de Ligue 1 au compteur, n'est donc pas effrayé par l'instant présent. Ni d'un éventuel emballement. Parce que le milieu défensif a les pieds sur terre. Et l'entourage qu'il faut : "Je sais d'où je viens, je sais que si je fais n'importe quoi, mes parents vont me le rappeler… Je suis bien entouré, j'ai mes agents et mes parents qui sont avec moi au quotidien puisque je suis toujours à la maison."

Resté à Rennes pour découvrir la Ligue des champions avec son club formateur, le numéro 10 du Stade Rennais a décidé de ne rien brusquer. Eduardo Camavinga n'a pas envie de griller les étapes, même si son talent et ses prestations hebdomadaires ont déjà bien noirci la feuille de route. On l’a encore vu samedi, avec un but déroutant face à Montpellier. Une manière de fêter l'appel de DD ? "C'est la sélection, oui ! J'étais un petit peu fou sur le moment. On m'a félicité, j'en ai parlé un peu avec Ferland Mendy. Je suis parti célébrer loin alors qu'il y avait personne. On n'en met pas tous les jours des comme ça. Même en jeunes, je n'ai pas mis un comme ça." Les jeunes, c'était hier. Aujourd’hui, c'est l'équipe de France. Et demain, l'Euro… ou les JO ? Son choix est clair et net. "L'Euro avec les A, répond-il sans l'ombre d'une hésitation. Même si les JO, ça ne serait pas mal... L'Euro avec les A."

