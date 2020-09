Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Nations, les Pays-Bas ont idéalement lancé leur campagne 2020 en venant à bout de la Pologne sur la plus petite des marges (1-0), vendredi soir. Le jeu proposé n'a pas été aussi flamboyant que lors de la dernière édition, mais la drôle d'ambiance du stade vide et les neuf mois passés sans le moindre match international n'a forcément pas aidé. Les Oranjes profitent d'ailleurs du nul entre l'Italie et la Bosnie-Herzégovine pour s'emparer des commandes du Groupe A.

Les coéquipiers de Virgil Van Dijk n'ont jamais vraiment tremblé, mais à force de ronronner face à un bloc polonais compact mais inoffensif, on a fini par se demander s'ils seraient capables d'aller gagner. Ils l'ont fait. Et puisque le jeu a trop reposé sur les individualités, ce qui a été la limite des Bataves ce vendredi soir, le danger ne pouvait venir que d'un éclair de génie. Et c'est justement sur un délice d'ouverture de Frenkie De Jong qu'Hateboer a remisé pour Steven Bergwijn, lequel n'avais plus qu'à marquer dans le but vide pour inscrire son premier but en dix sélections (61e).