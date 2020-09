Hugo Lloris : 5

Délaissé par sa défense sur les deux buts croates, il a assuré par ailleurs dans ses prises de balle sur les centres et les corners. Vigilant dans ses jaillissements.

Ligue des Nations L’antisèche : Le système a changé, pas les Bleus IL Y A 23 MINUTES

En bref… Une soirée frustrante.

Dayot Upamecano : 4,5

Comme en Suède, Upamecano a perdu ses moyens lorsque les Croates l'ont mis sous pression entre relances les yeux fermés ou fragilités techniques. Dans les duels, son impressionnant gabarit est dissuasif mais il dégage une fébrilité qui fragilise les Bleus. Heureusement, son jeu dans les airs lui donne une vraie plus-value. Et c'est lui qui a redonné l'avantage sur corner.

En bref… Beaucoup de tension mais un vrai potentiel.

Upamecano (france), buteur contre la Croatie Crédit: Getty Images

Clément Lenglet : 5

Au centre du triangle en défense centrale, il devait être le patron mais a manqué d’autorité. Précieux sur les couvertures, où son sens du placement et son intelligence situationnelle sont de précieuses béquilles, il a manqué d'impact dans les duels. A l'image du deuxième croate.

En bref… Très intelligent, un peu tendre.

Lucas Hernandez : 4

Il n'a pas encore ses jambes du Mondial 2018, c'est une évidence. L'envie est là mais un Lucas Hernandez sans essence n'a pas tout à fait le même rayonnement. Le Munichois est tombé dans le panneau et se fait piéger par la feinte de Lovren sur l'ouverture du score croate. Symbole d'une soirée sans relief.

En bref… Pas habitué à la défense à trois, il a pataugé.

Moussa Sissoko : 4

Le problème avec lui, c'est qu'il n'est ni un ailier ni un défenseur. Et, sans surprise, il a eu bien du mal à prendre la mesure du poste de piston droit. Souvent pris dans son dos, jamais en position de débordement, le meilleur joueur de la finale de l'Euro 2016 perd de son utilité quand il est loin du combat dans le cœur du jeu. Sa mauvaise relance sur l'ouverture du score témoigne d'un match à l'envers.

En bref : Pas fait pour ce poste.

N'Golo Kanté : 4

Le jour et la nuit. Etincelant en Suède, il a vécu une heure de jeu pénible. Trimbalé par un milieu croate très juste techniquement et toujours en mouvement, Kanté a beaucoup couru mais avec assez peu de réussite. Si la France a tant souffert dans le jeu, c'est parce que les milieux n'ont jamais mis le pied sur le ballon. Il a mieux démarré la seconde période mais l'ensemble reste à des années-lumière de ses standards.

En bref... Un petit Kanté

Remplacé par Eduardo Camavinga (63e), auteur d'une rentrée tranchante. Quel culot ! On a déjà très envie de le revoir.

Camavinga (France) Crédit: Getty Images

Steven Nzonzi : 5

Il a surnagé quand les Bleus sombraient et a baissé d'intensité quand la France retrouvait ses esprits. Il a tenté d'amener de la vitesse sur la première relance en première période et le Rennais est à l'origine du premier but tricolore. Après la pause, sa relation avec ses attaquants s'est brouillée.

En bref : Sa sérénité a rassuré quand le navire tanguait.

Ferland Mendy : 3,5

Il a démarré avec le frein à main et, s'il est décisif sur l'égalisation des Bleus, il a trop peu pesé offensivement. Son gros volume aurait dû lui donner l'occasion de proposer davantage. Plus embêtant, le Madrilène est coupable sur le deuxième but croate. En retard sur l'appel dans son dos, il se fait balader par Brekalo.

En bref : Son profil colle pourtant à ce poste de piston.

Antoine Griezmann : 6

Ce n'est pas encore du grand Griezmann mais il a au moins retrouvé du mordant en marquant et en délivrant une passe décisive sur corner. S'il a manqué d'influence dans le jeu, notamment avant la pause, il a mieux fini en offrant notamment un caviar à Martial (74e). Les Bleus ont manqué de liant, il en est responsable mais sa relation technique avec les deux flèches du jour offre une alternative. On juge d'abord un attaquant à ses statistiques. Et là, le contrat est rempli.

En bref : Bon pour la confiance et Griezmann en a besoin.

Remplacé par Nabil Fekir (78e).

Wissam Ben Yedder : 5,5

Un match très étrange. Sa première demi-heure fut un calvaire. Transparent, il n'a jamais pesé sur les évènements et, plus étonnant, il a souffert techniquement. Mais il a renversé le match en deux minutes. Son appui déclenche le décalage sur l'égalisation et son centre est une merveille sur le deuxième but des Bleus. Deux minutes qui l'ont mis en confiance.

En bref… Deux minutes… qui changent tout !

Remplacé par Olivier Giroud (63e), buteur sur penalty.

Anthony Martial : 7

Longtemps, il fut le seul Bleu à tenter. Martial est intéressant parce qu'il a toujours le souci de faire mal à l'adversaire dans ses courses et ses dribbles. Le Mancunien a provoqué beaucoup de fautes et créé des déséquilibres. Passeur pour Griezmann, décisif sur le deuxième but, il a retrouvé des couleurs en sélection et son entente avec le Barcelonais est pleine de promesses. Intenable avec Manchester en cette année 2020, il est temps pour lui de s'installer avec les Bleus. Ce match plaide sa cause.

En bref… Une semaine très dense. Et si Deschamps tenait enfin son alternative à Giroud ?

Ligue des Nations La France frustre encore la Croatie sur un air de déjà-vu IL Y A 2 HEURES