L’équipe de France boucle son année avec caractère. Menés au score face à la Suède, les Bleus ont renversé la vapeur mardi soir, lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des nations (4-2). Grâce à un doublé d’Olivier Giroud, à une reprise de volée de Benjamin Pavard et à un but tardif de Kingsley Coman, les hommes de Didier Deschamps gardent donc leur avance de trois points sur le Portugal, vainqueur en Croatie (2-3), alors qu’ils étaient d’ores et déjà qualifiés pour le Final Four en octobre prochain. Un match qui confirme la très belle prestation enregistrée à Lisbonne samedi, à quatre mois du rassemblement de mars, qui sera le dernier avant l’Euro. La Suède, elle, reste dernière et évoluera en Ligue B l'année prochaine.