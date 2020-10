Caricatural ? Pas tant que ça. Dans sa dernière liste, Gareth Southgate a fait le choix d’en appeler quatre. Oui, vous avez bien lu. Quatre élus et que des talents XXL : Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker (certes utilisé en troisième central mais référence du poste), Kieran Trippier et le jeune Reece James de Chelsea (20 ans), appelé pour la première fois.

Le temps des Gary Neville (85 sélections) ou Glen Johnson (51) semble désormais très loin. Et la célèbre phrase de Jamie Carragher, très fausse : " Personne ne grandit en voulant être Gary Neville ", avait expliqué hilare le pundit en 2013 face au principal concerné. " Quand Carragher disait ces mots, le poste était radicalement différent , corrige Frederick Clayton, journaliste pour Eurosport en Angleterre. Il y a dix ans, les latéraux en Angleterre étaient seulement vus comme ceux qui devaient bloquer les ailiers et faire corps avec la discipline défensive ".

La transition n’aura échappé à personne. Des joueurs axiaux de talent, l’Angleterre en a longtemps eu, avec ce quatuor iconique qui n’aura pas réussi à gratter un titre : Lampard-Gerrard-Beckham-Scholes. Quoi, il y a un intrus dans la liste ? Beck’s, milieu droit de métier et distributeur de caviars depuis son aile. Aujourd’hui, avec une explosivité réduite et un sens du but moins marqué que d’autres, l’ancien Spice Boy serait-il encore un joueur de côté ?

" Parallèlement, l’arrivée de latéraux comme Dani Alves, Maicon ou Marcelo, particulièrement doués techniquement, solide derrière mais surtout hyper dangereux devant ont peu à peu remplacé les milieux de terrains droits ou gauches traditionnels , avance Frederick Clayton. De tous les joueurs de champ modernes, le latéral est celui qui doit avoir la meilleure qualité de centre car ce sont eux qui sont à la manœuvre désormais. Les ailiers, eux, sont dans la surface pour recevoir ces centres et marquer". Et ont aussi fait quelque peu disparaître les avants-centres de Papa, bons dans la surface mais limités techniquement, qui attendaient les longs ballons pour se distinguer. Vous avez dit kick-and-rush ?

"C’est aussi pour ça que Trent Alexander-Arnold est devenu si attirant", avance notre collègue anglais. Attirant mais surtout performant. En l’espace de trois ans, le jeune latéral est devenu la référence du poste avec ses centres lasers, sa qualité technique et ses passes décisives en pagaille. Comment ? En étant formé ailleurs, ailier de côté, numéro 6 ou arrière central. Puis en étant replacé latéral juste avant son entrée dans le monde pro pour s’y faire une place plus nette. "De nombreux arrières latéraux ont d’abord été formés comme milieux voire comme ailiers avant de s’adapter comme latéraux, explique-t-il encore. Regardez Ashley Young : quand on demande aux jeunes ailiers de se convertir en latéraux, ce n’est plus un changement si énorme. Cela explique pourquoi la génération actuelle d'arrière droit de l'Angleterre semble si forte sur le plan offensif".