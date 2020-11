Le Portugal, tenant du titre, finit sur une victoire. Ce mercredi soir, la Seleção a battu la Croatie (3-2), lors de la 6e et dernière journée de la Ligue A de la Ligue des Nations. Au Stadion Poljud de Split, un doublé de Ruben Dias (52e, 90e) et un but de João Félix (60e) ont mis les hommes de Fernando Santos définitivement à l'abri, alors que les Vatreni s'en sont remis à un doublé de Mateo Kovacic (29e, 65e). Grâce également à la défaite de la Suède en France (4-2), les partenaires de Luka Modric évitent la relégation.