"Une blessure, on peut avoir une idée de combien de jours sont nécessaires pour le rétablissement. Une infection, on ne sait jamais", s'était inquiété l'entraîneur de 65 ans alors que le Portugal défiera ensuite la Suède mardi à Solna, pour la deuxième journée. La Croatie, vice-championne du monde, sera privée de ses maîtres à jouer, Luka Modric et Ivan Rakitic, absents de l'effectif du sélectionneur Zlatko Dalic pour le match de samedi à Porto et celui de mardi face à la France, revanche de la finale du Mondial 2018 remportée par les Bleus (4-2) à Moscou.