Ce sera donc France-Belgique. Et encore une fois en demi-finale. Au bon souvenir des Bleus, moins des Belges. En octobre 2021, plus de trois ans après la demie de la Coupe du monde remportée (1-0) par la bande à Didier Deschamps, les deux équipes se retrouveront lors du Final Four de la Ligue des Nations, qui sera organisé en Italie. Le sélectionneur des Bleus se méfie des Diables Rouges.