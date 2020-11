Celle-là, personne ne l'avait vue venir. Tout comme les Brésiliens se souviennent de ce 7-1 un soir de juillet 2014, les Allemands éprouveront désormais plus ou moins le même sentiment en repensant au 17 novembre 2020. Certes, il se s'agit pas là d'une demi-finale du Mondial, qui plus est à domicile. Mais quand même... Ce mardi soir, les hommes de Joachim Löw se sont inclinés 6-0 sur la pelouse de l'Espagne lors de la dernière journée de la Ligue des nations. Bien plus qu'une claque. Un coup de poing en plein visage digne de Mike Tyson.