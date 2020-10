Ligue des Nations

Venus à dans la capitale espagnole pour montrer leurs forces et bousculer la Roja après leur défaite en Ukraine (2-1) et leur nul devant l'Allemagne (1-1), les Suisses ont réalisé une entame de match volontaire en pressant haut pour gêner la relance adverse. Dynamiques et vifs, ils ont aussi contré sur la droite et le piston droit Silvan Widmer a adressé un centre dont l'arrière gauche Loris Benito a profité pour placer une reprise en excellente position à gauche de la zone de vérité. Le Bordelais se voyait déjà marquer mais David De Gea a repoussé le ballon dans une superbe parade (12e).

Toujours mâitres du ballon après la pause, les Espagnols ont tout de même manqué de puissance offensive face à une défense suisse renforcée et combative. En bonne positions sur corner, Merino (60e) et Sergio Ramos (67e, 68e) n'ont pas su se montrer décisifs et la Roja n'a jamais réussi à faire le break malgré l'entrée remarquée du percutant Adama Traoré (57e). Elle n'a pas tremblé non plus car De Gea n'a pas été réellement inquiété même si les débats sont restés disputés jusqu'au bout. Après avoir arraché un nul en Allemagne (1-1) et corrigé l'Ukraine (4-0), l'Espagne enchaîne un nouveau succès et un quinzième match sans défaite. La Suisse, elle, se retrouve sous pression avant d'aller en Allemagne mardi prochain.