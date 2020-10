Ligue des Nations

Il faudra vraisemblablement attendre le prochain rendez-vous entre le Portugal et la France, programmé en novembre, pour connaître l'identité de la sélection qui terminera en tête du groupe 3 de la Ligue A. Dans un Stade de France très vide, le Champion du monde 2018 et le vainqueur de l'Euro 2016 n'ont pas su se départager à l'issue d'un match qui n'a jamais décollé en raison de son caractère très défensif (0-0). Tombés sur une équipe portugaise très solide derrière et entreprenante devant, au moins en première période, les Bleus ont manqué d'idées, de vitesse et de justesse technique pour rêver mieux.

Le Portugal et la France ont décidé de se quitter bons amis, plusieurs années après une finale qui aura fait rêver les uns et cauchemarder les autres. Toujours dans ce Stade de France, les hommes de Fernando Santos sont venus avec leur bloc discipliné et compliqué à manœuvrer. Malgré le prometteur trident offensif Mbappé/Griezmann/Giroud, soutenu par un Paul Pogba en forme, les Bleus ne sont jamais parvenus à trouver la faille. Et Rui Patricio a vécu un match globalement tranquille, hormis sur les rares incursions adverses souvents conclues sur un dernier geste manqué. Si les deux nations sont restées muettes, c'est tout simplement parce que les défenses étaient imprenables, d'un côté comme de l'autre.

Ronaldo a eu la balle de match, les Bleus muselés

Les Bleus craignaient sans doute un peu trop ces Portugais mordants dès les premières secondes, quitte à venir marquer leur territoire très tôt. Il a fallu un Presnel Kimpembe appliqué, qui a certainement marqué des points aux yeux de Didier Deschamps, et un Lucas Hernandez vigilant pour stopper les velléités de Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juventus Turin a eu la balle de la victoire à la toute fin, mais Hugo Lloris l'a empêché d'ouvrir son compteur en cinq matches face à la France (90e+2). Avant la pause, c'est le défenseur du Bayern Munich qui s'est sacrifié, alors qu'il avait armé une reprise à bout portant (24e).

Trop timides et statiques devant en première période, les Bleus se sont réveillés, un peu, au retour des vestiaires quand les Portugais se montraient moins tranchants dans leurs offensives, souvent issues de contres. Pogba, qui effectuait son retour dans le onze de départ, a voulu endosser le rôle de détonateur. Mais Griezmann, brouillon et imprécis, et Mbappé, trop intermittent, ne se sont pas hissés à son niveau. La Seleção, parfaitement en place pendant 90 minutes, n'en demandait pas tant pour garder sa cage inviolée.

On pourra certainement déplorer un manque d'envie de dominer du côté des Bleus, même si l'absence d'un vrai public n'aide pas à se croire à domicile. Mais ce serait oublier la principale force du Portugal, qui profite de ce match nul pour conserver la tête du groupe 3 grâce à sa meilleure différence de buts (+5 contre +3), après trois journées. La France devrait se montrer plus à son avantage face à la Croatie, mercredi prochain, en attendant le déplacement au Portugal attendu pour le 14 novembre. Dans ce qui ressemblera sans doute à une finale, il sera nécessaire de se lâcher un peu plus pour Didier Deschamps et ses hommes.

Paul Pogba (France) face à Cristiano Ronaldo (Portugal) Crédit: Getty Images

