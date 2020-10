"L'international José Fonte a été testé positif au Covid-19 et dispensé de la sélection nationale", a affirmé la Fédération portugaise de football (FPF) dans un communiqué ce mardi. "Les autres joueurs et le staff ont passé un test qui s'est révélé négatif et sont à la disposition de Fernando Santos", a-t-elle précisé. Pour pallier l'absence du défenseur central champion d'Europe de 36 ans, au LOSC depuis 2018, le sélectionneur portugais Fernando Santos a fait appel au stoppeur de Grenade, Domingos Duarte. Le Portugal reçoit mercredi à Lisbonne la sélection espagnole en match amical, avant de se mesurer aux Bleus dimanche au Stade de France pour le compte de la troisième journée de la Ligue des nations.