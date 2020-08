C'est la rentrée pour tout le monde. Même pour les sélectionneurs. Après plusieurs mois de chômage technique, notamment dû à la pandémie de Covid-19, Didier Deschamps and co vont pouvoir retrouver "leurs" joueurs en vue du début de la Ligue des Nations. Et qui dit rentrée dit forcément nouvelles fournitures. Ce lundi, Puma a ainsi dévoilé le tout nouveau maillot de la sélection italienne de Roberto Mancini, inspirée de la Renaissance transalpine. On peut d'ailleurs retrouver Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, en égérie. Au vu des premières réactions de l'autre côté des Alpes, Puma a visiblement marqué des points.