Francesco Caputo fait partie des trois néophytes, parmi les 37 joueurs convoqués, retenus jeudi par le sélectionneur italien Roberto Mancini pour les matches de la Ligue des Nations le mois prochain contre la Bosnie et les Pays-Bas. La Squadra Azzurra affrontera la Bosnie le 4 septembre à Florence avant d'aller défier les Pays-Bas, trois jours plus tard, à Amsterdam. Pour la reprise des Azzurri, Mancini a rappelé le capitaine Giorgio Chiellini (Juventus), de retour après un peu plus d'un an d'absence, et offert leurs premières convocations au défenseur de l'Inter Alessandro Bastoni, au milieu de Sassuolo Manuel Locatelli et, plus inattendu, à son coéquipier Caputo, âgé de 33 ans.