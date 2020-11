En soutien de ses attaquants, il a distribué les caviars dans le jeu et sur corners ou coups francs. Et on se demande encore comment Martial a pu gâcher sa merveilleuse offrande (13e). C'est lui qui a créé les décalages, c'est lui qui a aéré le jeu et donné le tempo. A l'avant-dernière passe et au décalage pour Rabiot sur le but de Kanté, il s'est encore montré décisif. Même si on aimerait qu'il prenne parfois sa chance. En manque de rythme, il a baissé le volume après l'heure de jeu.