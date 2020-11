Rui Patricio : 5,5

Sa faute de main sur le seul but de la rencontre est bien réelle et coûte cher. Mais sans ses superbes parades, le Portugal aurait craqué bien avant. Le portier de Wolverhampton a en effet sorti le grand jeu en première période. Il repousse d’abord la frappe de Coman, avant d’écœurer Martial à deux reprises en face à face. Il s’impose encore devant l’attaquant mancunien en seconde période.

En bref : Le meilleur malgré son erreur.

Joao Cancelo : 4

Bougé par Hernandez en début de rencontre, il perd ensuite un ballon qui débouche sur la première occasion de Coman. Son excellent centre pour Dias et Jota aurait mérité mieux en seconde période mais il a réalisé plusieurs fautes techniques sur ses projections. Il est surtout complètement pris par Griezmann et Rabiot sur le but.

En bref : Plusieurs montées sans succès, une seule faute défensive qui fait mal.

Joao Cancelo au duel avec Lucas Hernandez Crédit: Getty Images

José Fonte : 3

Pris de vitesse sur la première occasion de Martial, il laisse ensuite l’attaquant de Manchester United faire l’appel dans son dos sur une autre énorme situation. Il manque de chance sur sa tête piquée, qui termine sur le poteau, mais a globalement beaucoup trop souffert derrière.

En bref : Très loin de son niveau avec le LOSC.

Ruben Dias : 5,5

Le défenseur de Manchester City a été l’homme fort de son arrière-garde. Il coupe parfaitement une accélération de Coman dans la surface en première période et s’est globalement montré inspiré dans sa lecture du jeu. Agressif pour passer devant quand il le fallait, il a su bloquer Coman au retour des vestiaires. Son placement aurait toutefois pu être meilleur sur le but.

En bref : Solide.

Raphaël Guerreiro : 4

En difficulté face à Coman en début de rencontre, il a également été totalement dominé par Rabiot dans les airs, sur une grosse occasion française. Il s’est beaucoup plus montré en seconde période, avec quelques projections tranchantes et une frappe dangereuse. Mais il est devancé par Kanté devant le but ouvert, même si le placement de Ruben Dias ne l’aide pas.

En bref : Sa frappe, mal repoussée par Lloris et qui a débouché sur la tête de Fonte, aurait pu tout changer.

La déception de Raphaël Guerreiro face à la joie des Bleus Crédit: Getty Images

William Carvalho : 3

Le moins inspiré des milieux portugais samedi. En retard sur Pogba, il concède le coup franc qui amène la barre transversale de Martial. Il a parfois su aérer le jeu mais a aussi été coupable de pertes de balle dans l’axe. C’est lui que Fernando Santos a « sanctionné » en premier dans son coaching. Remplacé par Jota (56e).

En bref : Si peu influent.

Danilo Pereira : 4

Averti en première période pour une intervention en retard, il s’est lui aussi montré très discret samedi. Sa paire avec Carvalho fonctionne habituellement très bien mais cette fois, les Bleus ont trouvé un plus d’espaces dans leur dos. Son utilisation du ballon fut neutre.

En bref : Sans son double-pivot au meilleur niveau, le Portugal est tout de suite plus fébrile.

Bernardo Silva : 4

Très discret offensivement dans son couloir droit en première période, il a pris plus de liberté dans son positionnement au retour des vestiaires, étant d’ailleurs contré de justesse par Varane sur une frappe côté gauche. Son centre pour Fonte est parfait, mais la tête du Lillois termine sur le poteau. Pour le reste, pas grand-chose à signaler. Remplacé par Francisco Trincao (72e).

En bref : On attendait beaucoup plus du milieu de Manchester City.

Bruno Fernandes : 5

Des ouvertures de haut niveau, des coups francs obtenus, une reprise captée par Lloris : le milieu de Manchester United a su se montrer. Capable de venir chercher le ballon très bas, il a excellé dans le jeu long mais s’est finalement peu montré dans la zone de vérité. Remplacé par Joao Moutinho (72e) qui s’est créé une grosse occasion d’une frappe de loin.

En bref : Un match correct. Mais devant une paire de milieux aussi défensive, il aurait dû se projeter bien plus.

Bruno Fernandes lors de Portugal - France en Ligue des nations Crédit: Getty Images

Joao Felix : 4

Muselé en début de match, il s’est un peu plus montré au fil du temps, avec quelques gestes techniques qui témoignent de son niveau et plusieurs fautes obtenues. Il accélère tout de suite à la reprise pour obtenir un coup franc et on se dit alors que sa seconde période va être meilleure. Mais on ne l’a vu que sur de trop rares éclairs.

En bref : Pas au niveau de ce qu’il fait à l’Atlético.

Cristiano Ronaldo : 5

Comme Joao Felix, il s’est beaucoup baladé entre l’axe et les deux côtés. C’est du côté gauche qu’il a beaucoup percuté en début de match, avec notamment une belle frappe repoussée par LLoris. Sa tête juste au-dessus a fait passer de gros frissons dans la défense française juste avant la pause. Mais, encore bien tenu par Kimpembe, il n’a pas su sortir du lot sur le temps fort portugais en seconde période.

En bref : Le plus dangereux, mais toujours pas de but contre les Bleus…

Cristiano Ronaldo devant Lucas Hernandez lors du match de Ligue des nations entre le Portugal et la France, le 14 novermbre 2020 à Lisbonne. Crédit: Getty Images

